Зиновий Гердт: от гимна колхозам до запрещенного фильма о войне в Чечне

Зиновию Гердту могло бы исполниться 21 сентября 100 лет.

Настоящее имя актера — Залман Афроимович Храпинович. Родился в еврейской семье в Себеже Витебсской области. С детства проявлял творческие наклонности, опубликовав, например, в 12-летнем возрасте на идише в местной прессе стихотворение о коллективизации. Но время было тяжелое, семья многодетной, а потому Зяма после школы был отправлен родителями к брату в Москву, где поступил в ФЗУ.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Впрочем, творческие наклонности возобладали, и уже в 1935 году он оказался в профессиональном составе театра молодежи. Крестным отцом молодого актера стал знаменитый советский драматург Александр Арбузов. В его Московскую государственную театральную студию он перешел работать в конце 30-х и сыграл роль Альтмана «Город на заре». Именно Арбузов уговорил подопечного взять псевдоним. По одной версии, это было сделано в честь популярной тогда балерины по фамилии Герд. Немного по-иному в итервью «Экспресс-газете» описывает эту ситуацию третья официальная жена актера Татьяна правдина: «Когда он начинал свой актерский путь, один режиссер попросил придумать псевдоним. У него в семье кто-то был с фамилией Герд. Для звучности добавили еще одну букву - «т» в конце. И так он стал Гердтом».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Зиновий Гердт воевал. В феврале 1943 года под Белгородом Зиновий Гердт получил тяжелое ранение ноги, оставшись жить благодаря медсестре, вынесшей его с поля боя. Свыше он провёл в Боткинской больнице, перенес десять безуспешных операций, нога никак не заживала. Доктора было приняли решение об ампутации ноги, но главный хирург Ксения Винцентини (жена конструктора Сергея Королёва) решила сделать ещё одну попытку. Последняя операция оказалась успешной, и кости стали срастаться. Повреждённую ногу удалось сохранить, но она стала на восемь сантиметров короче здоровой, вынуждая Зиновия сильно хромать всю жизнь.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Залечивая раны в госпитале, Гердт пришел в восторг от выступления кукольного театра, который гастролировал на фронте. После войны он поступил в театр кукол Образцова, где озвучивал роли вплоть до начала 80-х. Так он стал мастером дубляжа, его голос можно услышать и во многих иностранных фильмов. Сниматься Гердт начал уже позже. Славу ему принесла роль Паниковского в «Золотом теленке». В исполнении мастера этот неприглядный персонаж получился объемным и живым, а его коронное «пилите, Шура. Они золотые» моментально ушло в народ.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Зиновию Гердту не так часто доставались главные роли. Одна из них — в лирической комедии Саввы Кулиша «Сказки... сказки... сказки старого Арбата». Актер сыграл мягкого и сердечного вдовца Христофора Блохина, который после смерти жены нашел утешение, помогая по хозяйству вздорному и шебутному кукольнику Федору Балясникову. В фильме Гердт проявил множество своих дарований — начиная от «укрощения» кукол до декламации «Илиады» Гомера. Редко кому удается сыграть убедительно и фактурно таких тихих и скромных подвижников, но Гердту это оказалось по плечу.

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Фото с сайта kino-teatr.ru

Свою последнюю роль Гердт сыграл в фильме «Война окончена. Забудьте…». Картина повествует о матере, потерявшей своего сына-срочника в Чечне и собиравшаяся ехать на его поиски. Неожиданно парень вернулся сам, но за ним пришли, так как он бежал. Остроту фильму придают документальная хроника на уникальном архивном материале,и предоставленном ФСБ. Работа получилась настолько неудобной, что была запрещена к показу на телевидении.

Фото с сайта kinopoisk.ru

В последние годы Гердт сильно болел. «Не скажу, что уход Зямы был внезапным, - рассказывает Татьяна Правдина. - Все-таки он перенес 11 операций, десять из которых прошли неудачно. У него раненая нога своя осталась. Она была на восемь сантиметров короче другой. Ему прибивали каблук. Был искривлен позвоночник, который сильно придавил легкое. В итоге обнаружили рак. Нам удавалось как-то от него это скрывать. Зяма не знал о своем диагнозе. Боли были страшные, но мы делали все, чтобы облегчить страдания. Уход Зямы не был неожиданным, но очень тяжелым»

Фото с сайта kinopoisk.ru

Столетие Гердта в России отмечается достаточно широко. На Первом канале состоится премьера документального фильма «Зиновий Гердт. «Я больше никогда не буду»(24 сентября в 10:15), сообщает «Российская газета». Образ Паниковского настолько органично слился с артистом, что всем стало казаться, будто он и в жизни такой: бедный, несчастный, вечно хромает и никто его не любит. Но Гердт был совсем другим. В фильме - история отношений Зиновия Гердта с его единственным сыном Всеволодом. . На «России К» - документальный фильм из цикла «Острова», посвященный Зиновию Гердту (21 сентября, 22:55), программа из цикла «Больше, чем любовь» (24 сентября, 17:30) и художественные фильмы «Фокусник» (24 сентября, 14:15) и «Соломенная шляпка» (24 сентября, 18:10).

Фото с сайта kinopoisk.ru

В Москве юбилей актера отметят спецпоказами. Фильм «Фокусник», главную роль в котором исполнил Зиновий Гердт, покажут в кино-кафе кинотеатра «Вымпел» в четверг, 22 сентября. Об этом сайту svao.mos.ru сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина. « В фильме рассказывается о пожилом фокуснике, добром и застенчивом, но очень честном человеке. Это первая кинокартина, снятая Экспериментальной творческой киностудией, выпустившей такой шедевр, как «Белое солнце пустыни» – рассказала Анна Шугрина. В кинотеатре «Сатурн» в рамках проекта «Юбиляры» покажут фильм «Золотой теленок», снятый по мотивам одноименного сатирического романа Ильфа и Петрова.