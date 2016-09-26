]]> ]]>
Главная Кино Новости

Звезда «Друзей» стал основным ведущим телешоу Top Gear

14:08 26.09.2016
Мэтт ЛеБланн. Фото с сайта kinopoisk.ru
Мэтт ЛеБланн. Фото с сайта kinopoisk.ru

Звезда популярного телесериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан официально стал новым ведущим популярной телепрограммы Top Gear, сообщает ВВС.

ЛеБлан появится в новых выпусках телешоу об автомобилях с 2017 года. Ранее он был гостевым участником программы.

«Мэтт очень популярен среди зрителей Top Gear. Он обладает огромным талантом, а его любовь к автомобилям просто заразительна. Мы очень рады, что он согласился вернуться в шоу», - прокомментировали создатели Top Gear.

Программа Top Gear ведет свою историю с 1977 года. В 2002 году она была перезапущена, а ее ведущим стал Джереми Кларксон. В марте 2015 года руководство ВВС уволило Кларксона. Вслед за Кларксоном шоу покинули его коллеги по цеху Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также продюсер Энди Уилман, что поставило будущее популярной передачи под вопросом.

Место Кларксона занял Крис Эванс, а его напарницей стала немецкая автогонщица Сабина Шмиц (участвовала в двух выпусках Top Gear), а также соведущими Top Gear стали журналист Крис Харрис и английский автогонщик Дэвид Култхард. Эванс также покинул шоу из-за сильной критики и существенно упавших рейтингов.

Вместе с ЛеБланом в новом сезоне будут работать Крис Харрис и Рори Райд, регулярно на шоу будут появляться Эдди Джордан, Сабина Шмиц и Стиг.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Знаковые телевизионные проекты и их участники
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.