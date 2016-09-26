Звезда «Друзей» стал основным ведущим телешоу Top Gear

Звезда популярного телесериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан официально стал новым ведущим популярной телепрограммы Top Gear, сообщает ВВС.

ЛеБлан появится в новых выпусках телешоу об автомобилях с 2017 года. Ранее он был гостевым участником программы.

«Мэтт очень популярен среди зрителей Top Gear. Он обладает огромным талантом, а его любовь к автомобилям просто заразительна. Мы очень рады, что он согласился вернуться в шоу», - прокомментировали создатели Top Gear.

Программа Top Gear ведет свою историю с 1977 года. В 2002 году она была перезапущена, а ее ведущим стал Джереми Кларксон. В марте 2015 года руководство ВВС уволило Кларксона. Вслед за Кларксоном шоу покинули его коллеги по цеху Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также продюсер Энди Уилман, что поставило будущее популярной передачи под вопросом.

Место Кларксона занял Крис Эванс, а его напарницей стала немецкая автогонщица Сабина Шмиц (участвовала в двух выпусках Top Gear), а также соведущими Top Gear стали журналист Крис Харрис и английский автогонщик Дэвид Култхард. Эванс также покинул шоу из-за сильной критики и существенно упавших рейтингов.

Вместе с ЛеБланом в новом сезоне будут работать Крис Харрис и Рори Райд, регулярно на шоу будут появляться Эдди Джордан, Сабина Шмиц и Стиг.