Алла Демидова отказалась бросать камень в огород отцов и дедов

Блистательная Алла Демидова празднует 29 сентября свое 80-летие

Алла Демидова в фильме «Дневные звезды»

Ее знают любят и ценят, прежде всего за аристократические манеры. Оказывается, они у актрисы в крови, поскольку происходит она из знаменитого рода золотопромышленников Демидовых, воспетых в знаменитом романе Евгения Федорова «Каменный пояс». Отцу Аллы Сергеевны его происхождение аукнулось в 1932 году, когда он был репрессирован. Правда, его быстро выпустили, и погиб он уже в 1944 году — на фронте под Варшавой.

Во время войны Алла Демидова жила у бабушки во Владимире. Уже тогда она догадывалась о своем предназначении, величая себя не иначе, как Великая актриса. Но путь к славе оказался долгим и тернистым. Сначала Демидовой пришлось поступать на экономический факультет МГУ, где работала ее мать, а студенческий театр МГУ и Щукинское училише были уже позже. Серьезные проблемы с дикцией усложнили путь актрисы к сцене, но разве такие «мелочи» могут остановить талантливого и целеустремленного человека?

Имя Демидовой, прежде всего, связывают с театром на Таганке. Однако для кино она сделала ничуть не меньше. Настоящим прорывом для актрисы стала роль поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц в фильме «Дневные звезды». Сама героиня фильма оценила эту работу, подарив Демидовой подсвечник с напутствием: «Пока свеча горит, — человек думает...». В свою очередь, Демидова считает роль в «Дневных звездах» одной из главных работ. «До «Зеркала» мой основной фильм «Дневные звезды» пролежал на полке не знаю уж сколько лет, я не подсчитывала, - рассказала она в интервью в «МК». - И он был весь изрезан. Поэтому он вышел просто без рук, без ног и без головы. И что теперь говорить про «Зеркало». Мы жили не этажом выше, мы жили в этой же стране».

Алла Демидова в фильме «Дневные звезды»

Гонения не озлобили актрису. Марксизм она не считала за истину в последней инстанции, полагая, что все смены формаций обусловлены иррациональными, а не экономическими законами. Но и диссидентством не промышляла, хотя и в партию не вступила. «Это уже были 60–70-е годы, «оттепель», когда необязательно было вступать в партию, - продолжает она рассуждать в юбилейном интервью «МК». - Ну, кто делал карьеру партийную, тот вступал, естественно, это их личное дело. Но я никак не брошу камень в огород наших отцов и дедов, которые вступали в советское время в партию. Мало ли по каким причинам они это делали. Не обязательно из-за карьеры, а иногда просто из-за страха быть на грани жизни и смерти.

Алла Демидова в фильме «Звездопад»

Для режиссера «Дневных звезд» Игоря Таланкина Демидова стала настоящим талисманом. Впоследствии он старался снимать ее во всех своих фильмах, а когда в сценарии не было подходящего персонажа, специально придумывал такого под нее. В военной драме «Звездопад» по повестям Виктора Астафьева она сыграла мать медсестрички Лиды, рушащей своими чрезмерными опасениями счастье своей дочери. Примечательно, что если в одноименной астафьевской книги женщина лишь пытается предугадать череду несчастий жениха дочери, то в фильме она оказывается этакой вещей Кассандрой, к которой вдруг прислушались. Действительно, многие роли Демидовой выдержаны в духе магичечского реализма, а сама она всегда проявляла интерес к мистике.

Следующей работой Демидовой и Таланкина стала драма «Время отдыха с субботы до понедельника». Актриса здесь поzвилась в образе царственной Анны, которая путешествует по круизному теплоходу со своим нелюбимым мужем-академиком и случайно встречает на Валааме любовь своей жизни — искалеченного Павла (Алексей Баталов), с которым она потеряла связь во время войны. Героиня Демидовой в фильме равнодушна к детям, и эта черта автобиографическая. 54 года она была замужем за сценаристом Владимиром Валуцким, который скончался в прошлом году на 79-м году жизни. Тем не менее, несмотря на столь продолжительный долгий брак, у них не было детей. Однажды актриса обмолвилась: «Я никогда не хотела иметь детей. У меня нет материнского чувства».

Алла Демидова в фильме «Время отдыха с субботы до понедельника»

В «нулевые» Демидова появляется на экране редко, но метко. В 2002-м мэтр Игорь Масленников представил фильм «Письма к Эльзе», утонченная героиня которого живет с олигархом, будто в XIX веке, мечтает о собственном театре и пишет велеречивые письма к пациантке пихушки Эльзе, которую и сыграла Демидова. В «Русских деньгах» того же Масленникова (по пьесе Островского «Волки и овцы»), она сыграла хваткую помещицу Меропию, бравирующую напускной религиозностью. Роль в «Вечном возвращении» Киры Муратовой оказалась для Демидовой экспериментальной: она появилась в череде актрис, фигурирующих в одной и той же сцене и, как ни странно, несколько потерялась в этом паноптикуме.

Алла Демидова в фильме «Письма к Эльзе»

Сейчас актриса живет уединенно — в стороне от интриг и политических баталий. «Дело в том, что я не приспосабливаюсь, я просто не сопротивляюсь, - заметила она в интервью «МК». - Как судьба меня поворачивает, так я и живу. Я просто принимаю и плохое, и хорошее в потоке жизни. А жизнь, она не очень легкая. Кто сказал, что она легкая?»

С юбилеем Аллу Демидову поздравил президент России Владимир Путин. «Сыгранные роли, ваша плодотворная концертная и писательская деятельность – это значимый вклад в развитие современной российской культуры. И, конечно, яркий пример для всех, кто решил связать свою судьбу с высоким искусством», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

В ближайшее время Аллу Демидову можно будет увидеть 16 октября на сцене «Московского дома музыки» с программой «Ахматовские зеркала». В программе - «Поэма без героя» и другие стихи великой поэтессы. «Поэма без героя» отмечалась критиками как спектакль одного актёра со сложной драматургией, движением сюжета, организацией пространства и переживанием Демидовой чужой боли как своей собственной.

Фото с сайта kino-teatr.ru