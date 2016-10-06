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Первый канал запустил в работу документальный сериал о Ленине

10:24 6.10.2016
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) Фото с сайта wikipedia.org
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) Фото с сайта wikipedia.org

Первый канал начал работу над многосерийным телевизионным документальным фильмом «Ленин», сообщает «Газета.ру».

Всего планируется снять 12 серий. Для работы над сценарием создатели проекта проанализировали более 20 тысяч архивных документов, в том числе и тех, которые находились ранее на хранении под грифом «секретно» (документы политической полиции Российской империи, ВЧК, прокуратуры и т.д.).

Кроме того, они собрали воспоминания современников Ленина и использовали другие доступные источники — исследования специалистов в области права, судебной психиатрии, криминологии.

Фильм расскажет о жизни, характере, политической и революционной деятельности Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В число консультантов проекта входят ученые-историки с мировым именем из России, Германии, США и других стран.

Сроки работ на сериалом и ориентировочная дата его выхода на экраны пока не сообщаются. 

Темы: Важные исторические события, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и их история успеха, Телевизионные сериалы, История Российской империи, История СССР
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 11:59
кхе

обольют Ильича... как пить дать, обольют.
06.10.2016, 11:57
Дед

Кому понадобилось реанимировать этого упыря, погубившего Россию?
06.10.2016, 11:45
Трезвый

Либерастам нужна очередная фигура для оболванивания народа и на этот раз взялись уже на основателя государства и практика социалистической революции.Будем ждать поток грязи,лжи и демагогии на гениального человека от представителей "гнилой интеллигенции" (как Ленин точно характеризовал этих паразитов буржуазного общества) интеллект которых ниже плинтуса.Я никогда не смотрю зомбоящик,но тут посмотрю все серии и дам комменты на любую ложь очернителей истории России.
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