Первый канал запустил в работу документальный сериал о Ленине

Первый канал начал работу над многосерийным телевизионным документальным фильмом «Ленин», сообщает «Газета.ру».

Всего планируется снять 12 серий. Для работы над сценарием создатели проекта проанализировали более 20 тысяч архивных документов, в том числе и тех, которые находились ранее на хранении под грифом «секретно» (документы политической полиции Российской империи, ВЧК, прокуратуры и т.д.).

Кроме того, они собрали воспоминания современников Ленина и использовали другие доступные источники — исследования специалистов в области права, судебной психиатрии, криминологии.

Фильм расскажет о жизни, характере, политической и революционной деятельности Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В число консультантов проекта входят ученые-историки с мировым именем из России, Германии, США и других стран.

Сроки работ на сериалом и ориентировочная дата его выхода на экраны пока не сообщаются.