Шварценеггер отказался поддержать Трампа на выборах

Знаменитый культурист, киноактер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не будет голосовать за однопартийца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что впервые с момента получения американского гражданства в 1983 году не будет голосовать за республиканца. Шварценеггер также написал, что гордится принадлежностью к Республиканской партии, но еще более горд тем, что он – американец.

Кроме того, он напомнил другим республиканцам, что интересы страны должны быть превыше партийных.

За какого именно кандидата он намерен отдать свой голос, Шварценеггер не сообщил.

Накануне от Трампа отвернулись еще ряд известных республиканцев, в числе которых вице-президент США Джо Байден, сенатор Джон Маккейин и бывший госсекретарь Кондолиза Райс. Поводом для этого послужил обнародованная видеозапись более чем десятилетней давности, на которой миллиардер хвастается успехами у женщин, поскольку он якобы «звезда».

