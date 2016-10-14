Прилепин объявил Охлобыстина воплощением русской идеи

Иван Охлобыстин отметил 12 октября свое 50-летие в теплой компании друзей-музыкантов

Иван Охлобыстин

Строго говоря, свой юбилей Охлобыстин отпраздновал еще летом восхождением на гору Афон. А в «Крокусе» он устроил перфоманс, рассадив всю свою большую семью прямо на сцене за длинным столом. Неуемная натура актера не подразумевала пассивного выслушивания дежурных поздравлений, поэтому он и его домочадцы были полноправными участниками вечера.

Скучать не приходилось. Иван Иванович высокопарно величал жену Оксану в стиле фильма «Даун Хаус» «лебедицей моей ясной» и «кисой». Та в ответ называла его касатиком, а по поводу «кисы» с упреком замечала, что он просто не выговаривает букву «р». Дочери Охлобыстиных периодически устраивали настоящий бедлам, отчаянно переигрывая, но подкупая задором и напором. Позабавили их реплики о том, что папа покупает маме кованые розы, дабы ей было чем бить его по лицу. Периодически женская часть семьи интересовалась: «Кто Росомаха?» Вскидывая руки вверх, Охлобыстин отвечал: «Я Росомаха!». Но когда тот же самый вопрос ему адресовали сыновья, он почему-то грозил им подзатыльником.

Иван Охлобыстин

Все заявленные в программе друзья-музыканты успешно выступили. Первым отыграл Александр Ф. Скляр в компании гитариста Антона Хабибуллина. Поздравив «святое семейство», он исполнил «За гагарой с черным пером». Брутальная баллада спровоцировала у Охлобыстина воспоминания о том, как в 1982 году он написал для «Коррозии Металла» песню «Правды нет». Вообще-то «Коррозия образовалась в 1984-м, а первые ее песни датированы 85-м, но все сделали вид, что поверили юбиляру.

Писатель Захар Прилепин подарил Охлобыстину ватник и объявил актера настоящим «воплощением русской идеи», которую все напряженно ищут, а она под рукой. В качестве алаверды тот прочел отрывок из прилепинской книги «Семь жизней» и заметил, что это настоящая проза, которую так и тянет положить на музыку. «Русский язык — уникальная вещь, ведь он создавался для богослужения, он сакральный. Даже когда мы ругаемся с соседом, мы совершаем мистический акт», - подытожил Иван Иванович.

Иван Охлобыстин

«СерьГа» стала единственной группой, выступившей на празднике полным составом. И всё это ради одной-единственной песни «Детской сердце»! Параллельно на экране шел клип на нее, где среди «звездных детей» снялись и отпрыски Охлобыстина. Восседая за столом, они с интересом следили за сюжетом в реальном времени. А Варя Охлобыстина спела с Галаниным антивоенную песню «Если все улицы нашего города».

Друга Дмитрия Харатьяна Иван Охлобыстин сумел подбить на невиданную авантюру. Дело в том, что в фильме «Розыгрыш» в 1976 году прозвучал «Школьный вальс». Позже поклонники буквально «изнасиловали» Харатьяна просьбами исполнить эту вещь, поэтому в определенный момент она стала для него табу. И вот в «Крокусе» ему пришлось тряхнуть стариной и воспроизвести опостылевший номер.

Иван Охлобыстин

Ложку дегтя в бочку мёда добавил Михаил Ефремов, прочитав саркастическое стихотворное посвящение Охлобыстину. Посыл был прост: своими эпатажными выходками Иван Иванович ворошит всё самое темное, что есть в русских людях. В отместку Охлобыстин назвал Ефремова «либеральным проектом Путина», назначенным своеобразным громоотводом общественного мнения.

Прибывший самолетом из Екатеринбурга Владимир Шахрин спел под гитару «Аргентину-Ямайку 5:0». Поскольку это сугубо «электрическая» вещь, музыкант предупредил, что будет играть ее под гитару в той самой демо-версии, которую показывал в 90-е согруппникам в первый раз. Это было подношение всем членам семьи Охлобыстиных, а персонально виновнику торжества лидер «ЧайФа» адресовал «возрастную» «Время не ждет».

Иван Охлобыстин

Еще один охлобыстинский друг Гарик Сукачев не раз рассказывает, что чувствует себя в «Крокусе», как рыба в воде, ибо родился здесь неподалеку. Может быть, поэтому его выступление выдалось наиболее продолжительным. Под акомпанемент гитариста Дмитрия Варшавчика, клавишницы Ланы Шеманковой, барабанщика Дмитрия Сланского и самого Сергея Галанина на басу он исполнил песни, которые в свое время играл в акустике на охлобыстинской кухне - «Знаю я, есть края» и «Белые дороги». Затем «Горыныч» позвал Охлобыстина к микрофону, и появилась робкая надежда, что сейчас прозвучит «Летка-енька». Однако вместо нее была исполнена «Это я точно тебе говорю» из фильма «Неподсуден» - зато при поддержке Александра Ф. Скляра.

Апофеозом вечера стало выступление мнимой группы ZZ Top, участников которой спародировали ряженые в бородачей Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов. Интрига русккоязычной версии «Mamy Blue» строилась на том, что «ведь Ваня поп», хоть у него и не растет борода. Наслушавшись этих инсинуаций, Охлобыстин не выдержал, тоже нацепил бороду и присоединился к разбитному тандему.

Фото с сайта kino-teatr.ru