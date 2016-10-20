В России снимут мифологизированный фильм об истории самбо

В России началась подготовка к съемкам полнометражного фильма, посвященного двум легендарным российским мастерам самбо Виктору Спиридонову и Василию Ощепкову.

Как сообщает издание Video.ru картина получила название «Начало. Легенда о самбо». Автором сценария и режиссером проекта выступает Георгий Шенгелия («Менялы», «Мусорщик», «Чистая победа»). По словам кинематографиста, картина выйдет за рамки жанра спортивной драмы. «Наша картина — мифологизированная история о происхождении самбо, основанная на реальных событиях, жизни двух русских офицеров и великих спортсменов, объединивших свои духовные православные силы и физическое воспитание для создания нового стиля спортивной борьбы», - рассказал Шенгелия.

Продюсированием проекта занимается команда, работавшая над такими лентами как «Географ глобус пропил», «Живой», «Поддубный», «Стиляги». Как отметил один из продюсеров картины Вадим Горяинов, тематика фильма сейчас особенно актуальна, а опыт работы над масштабными историческими кинолентами позволяют им говорить о том, что новый фильм станет «событием 2018 года», тем более, что 2018 год будет юбилейным для самбо.

Сейчас ведется кастинг актеров, на главные роли создатели рассматривают артистов первой величины. Съемки планируется начать в марте 2017 года. Премьера намечена на 2018 год.

Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: азербайджанской (гюлеш), узбекской (ўзбекча кураш), грузинской (чидаоба), казахской (казакша курес), башкирской (башкортса көрәш), бурятской борьбы (Бухэ Барилдаан); молдавской (трынта), финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.