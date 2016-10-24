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Леонардо ДиКаприо хочет стать первооткрывателем Элвиса Пресли

15:37 24.10.2016
Леонардо ДиКаприо. Фото со страницы премии Оскар в Facebook
Леонардо ДиКаприо. Фото со страницы премии Оскар в Facebook

После получения заветной статуэтки «Оскара» карьера Леонардо ДиКаприо засверкала еще сильнее, предложения актеру сыпятся как из рога изобилия.

Так ДиКаприо заинтересовался байопиком о продюсере и основателе лейбла Sun Records Сэме Филлипсе. Актер подумывает перевоплотится в человека, открывшего широкой публике короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, пишет Deadline.

В основу фильма ляжет биография Питера Гуральника «Сэм Филлипс: Человек, который изобрел рок-н-ролл» (2015). Продюсерами проекта выступают Мик Джаггер, ДиКаприо, Гуральник, а также еще несколько известных персон из мира кинобизнеса.

Сэм Филлипс был одним из первопроходцев рок-н-ролла. На его лейбле выходили альбомы Элвиса Пресли, Джонни Кэша, Карла Перкинсона, Хаулин Вульф и других артистов. Филлипс скончался в 2003 году до последних дней ведя деля своей компании.

Сценарист и режиссер для этого байопика пока не определены. Разработкой проекта занимается Paramount Picturies совместно с компанией ДиКаприо Appian Way.

Кроме того в планах ДиКаприо значатся экранизация книги Бэт Мэйси «Трувайн: Двое братьев, похищение и квест матери» (2016), а также создание киноверсии мультсериала «Команда спасателей Капитана Планета» (1990-е).

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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