«Дом странных детей мисс Перегрин»: винтажные уродцы вместо Холокоста
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
Нескладный подросток Джейкоб испытывает трудности общения со сверстниками. Фантазии одноклассников хватает лишь на то, чтобы регулярно переворачивать стойку с подгузниками в супермаркете, где он подрабатывает. Сам же Джейк целиком и полностью захвачен миром грез. Этому его научил странноватый дедушка, который много рассказывал внуку о приюте на острове близ Уэлльса, где обитают необычные детишки: мальчик с пчелиным роем в животе, девочка в чугунных туфлях, близнецы-телепаты, высокомерный кукловод и другие не менее диковинные персонажи.
Однажды дедушка становится жертвой загадочного нападения, а Джейкоб вынужден отправиться на злосчастный остров, где находит подтверждение всем самым невероятным семейным преданиям. Сложность заключается не только в неотмирности новых друзей мальчика, но и в том, что они полноценно могут существовать только осенним сентябрьским днем 1943 года. А значит Джейку придется научиться самому отыскивать петлю времени.
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
В последние годы кинокритики все настойчивее констатировали у визионера Тима Бертона глубочайший творческий кризис. Даже названия таких проходных фильмов, как «Мрачные тени» и «Большие глаза» казались вымученными и необязательными — чего уж там говорить о содержании! Особенно мастеру досталось за вольную экранизацию «Алисы в стране чудес», которая слишком уж очевидно была слеплена из шаблонов набившей оскомину «голливудщины».
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
О причинах такого положения вещей можно только гадать. Рискнем предположить, что Бертон, всегда шедший от визуальной составляющей, попросту не находил себе достойных источников вдохновения в нашей серой «цифровой» обыденности. И тут режиссеру попался на глаза мистический роман Рэнсома Риггза — коллекционера винтажных открыток с обитателями воображаемой дореволюционной кунсткамеры. Паззлы сошлись, картинка сложилась, ожившие герои затертых почтовых карточек перекочевали на экран и властно заявили о себе.
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
Бертону удалось соблюсти феноменальный баланс между искрометными фантазиями и неприглядной реальностью. В первой половине фильма старательно подводится реалистическая мотивировка под его невероятные события. Выдумки Джейкоба объясняются его подростковой экзальтацией, а его дед избрал историю о приюте как надежный способ укрыться от ужасов фашизма и Холокоста. Вторая половина — настоящая сказочная феерия с обилием головокружительных трансформаций, неожиданных поворотов и батальных сцен в оживленном парке развлечений.
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
Завязка и развязка не очень коррелируют друг с другом, но их примиряет образ хозяйки приюта Мисс Перегрин — своего рода продолжательницы дела немного вздорной, но бесконечно справедливой Мэри Поппинс. Именно она учит героев блюсти их собственную самость, но при этом блюсти командный дух и решать все проблемы сообща. Сыгравшая ее Ева Грин смотрится в кадре абсолютно органично. Даже сходство фамилии актрисы и ее экранного альтер эго как бы сигнализирует о том, что такие роли отдираются только вместе с кожей. Глядя на Мисс Перегрин, мы убеждаемся, что нашу самобытность необходимо отстаивать до конца — пусть даже и «с арбалетом в метро, самурайским мечом меж зубами»!
Фото с сайта kinopoisk.ru