«Дом странных детей мисс Перегрин»: винтажные уродцы вместо Холокоста

В России с большим успехом продолжается прокат нового фильма Тима Бертона

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

Нескладный подросток Джейкоб испытывает трудности общения со сверстниками. Фантазии одноклассников хватает лишь на то, чтобы регулярно переворачивать стойку с подгузниками в супермаркете, где он подрабатывает. Сам же Джейк целиком и полностью захвачен миром грез. Этому его научил странноватый дедушка, который много рассказывал внуку о приюте на острове близ Уэлльса, где обитают необычные детишки: мальчик с пчелиным роем в животе, девочка в чугунных туфлях, близнецы-телепаты, высокомерный кукловод и другие не менее диковинные персонажи.

Однажды дедушка становится жертвой загадочного нападения, а Джейкоб вынужден отправиться на злосчастный остров, где находит подтверждение всем самым невероятным семейным преданиям. Сложность заключается не только в неотмирности новых друзей мальчика, но и в том, что они полноценно могут существовать только осенним сентябрьским днем 1943 года. А значит Джейку придется научиться самому отыскивать петлю времени.

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

В последние годы кинокритики все настойчивее констатировали у визионера Тима Бертона глубочайший творческий кризис. Даже названия таких проходных фильмов, как «Мрачные тени» и «Большие глаза» казались вымученными и необязательными — чего уж там говорить о содержании! Особенно мастеру досталось за вольную экранизацию «Алисы в стране чудес», которая слишком уж очевидно была слеплена из шаблонов набившей оскомину «голливудщины».

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

О причинах такого положения вещей можно только гадать. Рискнем предположить, что Бертон, всегда шедший от визуальной составляющей, попросту не находил себе достойных источников вдохновения в нашей серой «цифровой» обыденности. И тут режиссеру попался на глаза мистический роман Рэнсома Риггза — коллекционера винтажных открыток с обитателями воображаемой дореволюционной кунсткамеры. Паззлы сошлись, картинка сложилась, ожившие герои затертых почтовых карточек перекочевали на экран и властно заявили о себе.

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

Бертону удалось соблюсти феноменальный баланс между искрометными фантазиями и неприглядной реальностью. В первой половине фильма старательно подводится реалистическая мотивировка под его невероятные события. Выдумки Джейкоба объясняются его подростковой экзальтацией, а его дед избрал историю о приюте как надежный способ укрыться от ужасов фашизма и Холокоста. Вторая половина — настоящая сказочная феерия с обилием головокружительных трансформаций, неожиданных поворотов и батальных сцен в оживленном парке развлечений.

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

Завязка и развязка не очень коррелируют друг с другом, но их примиряет образ хозяйки приюта Мисс Перегрин — своего рода продолжательницы дела немного вздорной, но бесконечно справедливой Мэри Поппинс. Именно она учит героев блюсти их собственную самость, но при этом блюсти командный дух и решать все проблемы сообща. Сыгравшая ее Ева Грин смотрится в кадре абсолютно органично. Даже сходство фамилии актрисы и ее экранного альтер эго как бы сигнализирует о том, что такие роли отдираются только вместе с кожей. Глядя на Мисс Перегрин, мы убеждаемся, что нашу самобытность необходимо отстаивать до конца — пусть даже и «с арбалетом в метро, самурайским мечом меж зубами»!

Фото с сайта kinopoisk.ru