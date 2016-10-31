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В Москве на 102-м году жизни скончался актер Владимир Зельдин

11:56 31.10.2016
Владимир Зельдин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Владимир Зельдин. Фото с сайта kinopoisk.ru

Старейший российский актер театра и кино Владимир Зельдин скончался в возрасте 101 года в НИИ им Склифосовского утром 31 октября, сообщает ТАСС.

По словам супруги актера Иветты Капраловой, звонок из клники ей поступил рано утром. «Мне позвонили из клиники, где он находился последнее время. Более трех недель его пытались реанимировать, но этого, увы, не удалось. Больше ничего не могу сказать, сама не понимаю, что делать дальше», - сказала она.

В клинике агентству сообщили, что Зельдин скончался 31 октября в 9 утра по московскому времени. Три недели Зельдин проходил лечение в военном госпитале, 29 октября он был переведен в НИИ Склифосовского.

Владимир Зельдин родился в 1915 году. В начале 1930-х годов производственно-театральные мастерские при Театре МГСПС (который в 1938 году стал основой Театра имени Моссовета). Он окончил учебу в мастерских в 1935 году и стал актёром в этом же театре. В 1938 году Зельдин перешёл в Театр транспорта (ныне Театр имени Н. В. Гоголя).

Его дебютом в кино стал фильм «Свинарка и пастух» (1941), который сразу принес актеру всесоюзную популярность. В кино он запомнился зрителям по фильмам «Сказание о земле Сибирской», «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «31 июня», «Десять негритят». Он также снимался в телесериалах и детском «Ералаше».

Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий актер. На бенефисе в честь своего 100-летия Зельдин не сходил со сцены в течение пяти часов.

Зельдин будет похоронен 3 ноября на Новодевичьем кладбище. Прощание с актером пройдет в Театре Российской армии на большой сцене в этот же день.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 12:44
Значит, скоро памятник Церетели

поставит. Не Ванькам же дуракам ставить, что кайлачили на пизнес.
31.10.2016, 12:17
орк

Вечная память великому актёру и удивительному человеку, закончившему свой огромный трудовой путь. Можно только восхищаться его жизнью и завидовать (белой завистью), как много он сделал.
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