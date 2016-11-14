Скончался звезда «Великолепной семерки» и «Коломбо»

Голливудский актер Роберт Вон скончался 11 ноября на 84-м году жизни.

Артист умер Нью-Йорке в окружении своей семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на его менеджера. Широкую известность Вону принесли роли в сериалах «Коломбо» и «Команда «А». Кроме того, Вон снялся в фильме 1960 года «Великолепная семерка» и в фильме 1968 года «Детектив Буллитт».

До последнего актер активно снимался. Так, недавно он завершил работу над двумя проектами. Он сыграл главную роль в фильме «Золотая звезда» (Gold Star), рассказывающем о девушке, которая заботится об умирающем отце. Также Вон снялся в телесериале «Закон и порядок: Специальный корпус».

