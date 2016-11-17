Станислав Говорухин предложил реальный срок за вандализм в искусстве

Станислав Говорухин предложил несколько конкретных инициатив по решению проблемы нравственных ограничений в искусстве и защите от вандализма в отношении произведений искусств.

Его инициативы комитет Госдумы рассмотрит уже 17 ноября 2016 года, сообщает InterMedia Как сообщает «Коммерсантъ», Говорухин предложил внести поправки к Уголовному кодексу (УК) и Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) о дополнительных мерах ответственности за осквернение объектов культуры. В частности, «осквернение, порчу или уничтожение» произведений искусства в случае причинения значительного ущерба главы комитета по культуре предлагает наказывать штрафом на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей, исправительными работами до года или лишением свободы до двух лет.

Помимо этого, Говорухин предложил внести в КоАп новую статью: «Публичное осквернение произведений литературы, искусства или народного творчества», которое должно наказываться штрафом на сумму 50-100 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 120 часов или арестом до 15 суток. При повторном совершении правонарушения виновных предлагается облагать штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательными работами до 200 часов или арестом.

По мнению Говорухина, необходимо ввести наказание для лиц, препятствующих публичной демонстрации произведений искусства: штраф до 100 тыс. рублей (для чиновников — 200 тыс.) или арест до 15 суток при первом нарушении. Режиссер также утверждает, что в ст. 31 основ законодательства РФ о культуре необходимо дописать пункт о том, что «государство гарантирует каждому свободу творчества и право на творческую деятельность».