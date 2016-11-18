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Самую красивую индийскую актрису жестоко избили в Париже

14:20 18.11.2016 , Антон Крайний

Индийская актриса Малика Шерават подверглась вероломному нападению

Малика Шерават

В квартиру 40-летней артистки ворвались трое злоумышленников и жестоко ее избили. Инцидент произошел в Париже, где в настоящее время проживает Шерават, сообщает Life.ru. Пострадал также и ее бойфренд. Некоторые инсайдеры склонны связывать нападение с общественной позицией актрисы, которая неоднократно публично выступала за права женщин. Но дело в том, что парижский район Малики считается криминогенным. Например, не так давно по соседству с ней было совершено ограбление небезызвестной Ким Кардашьян.

Малика Шерават

Малика Шерават по праву считается одной из самых красивых индийских актрис. Индийские СМИ часто называют ее секс-символом. До прихода в кинематограф снималась в телевизионной рекламе. Наиболее известный фильм с её участием — романтическая комедия Pyaar Ke Side Effects, получившая особенно положительные отзывы критиков. В 2005 году Шерават снялась в китайском фильме «Миф» вместе с Джеки Чаном, исполнив роль индийской девушки, спасшей главного героя из реки. Это был её первый международный фильм.

Малика Шерават

Шерават родилась в городе Рохтак 26 октября 1976 года, по национальности она джатка настоящее имя - Рима. Получила степень по философии в Делийском университете. Она взяла экранный псевдоним Малика, что значит «Владычица», чтобы избежать ненужной путаницы с другими актрисами по имени Рима/ «Шерават» — девичья фамилия её матери.

Снималась в фильмах «Живи для меня» (2002), «Искушение замужней женщины» (2004», «Душа великого Могола» (2008), «Судьба, любовь, деньги, Дели» (2012), «Грязная политика / Феминистка» (2015).

Фото с сайта kinopoisk.ru
 

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