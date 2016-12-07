Петра Вельяминова реабилитировали с большим опозданием

Знаменитому советскому актеру Петру Вельяминову могло бы исполниться 7 декабря 90 лет

Петр Вельяминов

Ко дню юбилея его последняя жена Татьяна Александровна дала большое интервью. Познакомились они в Ленинграде, когда ему было 58, а ей — 27 лет. Татьяна Александрова до сих пор не поймет, чем она привлекла этого видного и статного человека. «Встретились мы совершенно случайно, - рассказала она сайту tele.ru. - Я зашла за какой-то ерундой к соседям, а Вельяминов был у них в гостях. Меня тоже позвали к чаю. Мы поговорили. Когда уходила, Петр Сергеевич почему-то дал мне почитать сценарий и попросил номер телефона, чтобы узнать, мол, мое мнение. А для меня кино тогда было совсем заоблачным миром, и я долго думала, что же сказать, чтобы дурочкой не выглядеть. Он позвонил, предложил встретиться, чтобы сценарий этот обсудить. Встретились, я плела что-то несвязное. Потом мы виделись еще несколько раз. Просто так, болтали ни о чем. То есть вел себя знаменитый артист изумительно: за два месяца никаких вольностей себе не позволял. Когда пришла пора Петру Сергеевичу уезжать, я отправилась его провожать. И точно помню: почему-то именно в тот момент у меня внутри будто щелкнуло. Разумеется, я не почувствовала, что это мой будущий любовник, а тем более муж, но ощутила, что в этом мужчине обретаю что-то очень значительное. Не знаю, как еще объяснить… И началось наше долгое телефонное общение»ю

Спустя два месяца Вельяминов позвонил девушке и твердо сказал: «Я еду к тебе». К тому времени она жила в гражданском браке с математиком да и актер не был свободен, хотя официально свои отношения с третьей женой тоже не офрормлял. Тем не менее, Татьяна Александровна рассталась со своим тогдашним спутником, выбрав Вельяминова. В итоге они поженились спустя полгода после его развода, и Вельяминов переехал к новой супруге в Ленинград.

Петр Вельяминов

За год до смерти вельяминова они венчались. «Хотелось провести этот обряд тихо, без пышностей, - вспоминает вдова артиста. - Я нашла в Псковской области деревню с маленькой деревянной церквушкой у дороги. Поговорила со священником: рассказала ему все, объяснила, с кем именно я приеду. Когда поинтересовалась, какие документы нужно привезти, он спросил, сколько лет мы вместе. Услышав мой ответ: «24 года», махнул рукой, дескать, при чем тут документы. То есть сомнения по поводу того, насколько осознанно наше решение, отпали сами собой. Когда дома я сообщила мужу о том, что обо всем договорилась, он надолго замолчал, потом задумчиво сказал: «Не знаю…» Я сначала даже обиделась. Тем не менее в назначенный день поехали. Подъезжаем к церкви, я паркую машину, и он вдруг спрашивает: «Ты хорошо подумала, все взвесила?» И пристально смотрит на меня своими бездонными голубыми глазами. Я говорю: «Петя, я не понимаю твоего сомнения. Меня это даже обижает». — «Но жизнь-то твоя будет и дальше продолжаться, Танюш». Я твердо сказала: «Хватит, Петь, идем!» И было совершено таинство венчания. Присутствовали только священник и его супруга — она пела молитвы…»

Петр Вельяминов

Как потомственный дворянин, Вельяминов был репрессирован при Сталине. Сначала «врагами народа» объявили его родителей, а потом под жернова попал и он сам. «Много страшного было в его лагерной жизни, - продолжает вдова. - Год спустя после ареста он наконец получил письмо от бабушки, из которого узнал об аресте мамы и отца. Такое известие надломило психику. Он пытался то ли на проволоку бросаться, то ли вены себе вспарывал — у него на запястьях остались шрамы, я видела. Его госпитализировали в лагерную больницу, но, естественно, из-за такого могли набавить огромный срок: человек ведь хотел покончить с собой, то есть отлынивал от работ. На Петино счастье там оказалась врач, с дочкой которой он учился в школе в Москве. И каким-то образом эта женщина его спасла. Но попадались и другие люди. Навсегда запомнила один чудовищный по жестокости эпизод. Однажды Петя с несколькими заключенными был отправлен на сельхозработы — то ли картошку собирали, то ли свеклу, неважно. В общем попытались они украдкой ­что-то из этих овощей съесть. Это было замечено. А такое «злостное» нарушение каралось безжалостно. Вохровцы привязали Петю за ноги к вагонетке и довольно долго тащили по рельсам».

Реабилитировали его с большим опозданием. «Пете удалось получить реабилитацию лишь спустя 32 года (!) с момента освобождения — в 1984 году, когда имя его уже много лет гремело на всю страну. Вот такой абсурд… - недоумевает Татьяна Александровна. - И главное — ­причины-то для ареста никакой не было, кроме той, что Вельяминов был носителем фамилии с тысячелетней историей. А все предки его по мужской линии являлись военными, то есть верой и правдой служили своему Отечеству».

Фото с сайта kino-teatr.ru