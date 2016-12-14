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Депардье подал в суд на московскую предпринимательницу

20:42 14.12.2016
Жерар Депардье. Фото Siebbi с сайта wikipedia.org
Жерар Депардье. Фото Siebbi с сайта wikipedia.org
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Французский актер Жерар Депардье обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к столичной предпринимательнице Елене Лазаревой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Актером поданы три иска, общая сумма которых составляет свыше семи миллионов рублей. К производству они пока не приняты. Суть требований Депардье не раскрывается.

Актер в 2013 году получил российское гражданство, будучи не согласным с налоговой политикой французского правительства. Депардье имеет постоянную прописку в Саранске, но в настоящее время проживает за пределами России.
 

Темы: Россия, Москва, Актеры и актрисы зарубежного кино
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14.12.2016, 21:27
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