Депардье подал в суд на московскую предпринимательницу

Французский актер Жерар Депардье обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к столичной предпринимательнице Елене Лазаревой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Актером поданы три иска, общая сумма которых составляет свыше семи миллионов рублей. К производству они пока не приняты. Суть требований Депардье не раскрывается.

Актер в 2013 году получил российское гражданство, будучи не согласным с налоговой политикой французского правительства. Депардье имеет постоянную прописку в Саранске, но в настоящее время проживает за пределами России.

