Скончался основатель «параллельного кино» Евгений Юфит

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни скончался известный режиссер Евгений Юфит, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Причины смерти кинематографиста не уточняются.

Евгений Юфит родился 17 января 1961 года. В 1987-1988 годах проходил стажировку на «Ленфильме». Там же в 1991 году он снял свой дебютный фильм «Папа, умер дед Мороз». Картина получила гран-при на кинофестивале в Римини (Италия).

Кинематографист считается одним из основателей так называемого «параллельного кино» - андеграундного направления, основными чертами которого являются аполитичность, образование к темам насилия, перверсии, смерти, а также независимость от официальных структур.

Среди известных картин режиссера такие как «Серебряные головы» и «Убитые молнией». Юфит также известен как художник и фотограф. Его работы представлены в залах Государственного Русского музея, Нидерландского киномузея, Нью-Йоркского музея современного искусства, Московского музея современного искусства.