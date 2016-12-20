Скончался актер фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

В Москве на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный актер театра и кино Александр Яковлев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Дата и место прощания с актером пока не называются.

Александр Яковлев родился в январе 1946 года в Москве. Окончил театральное училище в Нижнем Новгороде, после чего работал в театре во Владимире. Затем он работал в МОТЮЗе и Областном театре им. Островского.

Он начал сниматься с 1973 года, но свою первую главную роль исполнил лишь в 1979 году в фильме «Акванавты». Всего на его счету более 110 киноработ, среди которых такие фильмы, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибириада», «Легенда №17», «Вий» и многие другие.