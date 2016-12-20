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Скончался актер фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

15:58 20.12.2016
Александр Яковлев. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru
Александр Яковлев. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru

В Москве на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный актер театра и кино Александр Яковлев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Дата и место прощания с актером пока не называются.

Александр Яковлев родился в январе 1946 года в Москве. Окончил театральное училище в Нижнем Новгороде, после чего работал в театре во Владимире. Затем он работал в МОТЮЗе и Областном театре им. Островского.

Он начал сниматься с 1973 года, но свою первую главную роль исполнил лишь в 1979 году в фильме «Акванавты». Всего на его счету более 110 киноработ, среди которых такие фильмы, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибириада», «Легенда №17», «Вий» и многие другие. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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