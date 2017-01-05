Фильм о допинговом скандале в России покажут на фестивале независимого кино

Документальный фильм, посвященный допинговому скандалу с участием российских спортсменов, вошел в конкурсную программу американского фестиваля независимого кино Sundance, сообщает ТАСС.

Режиссером ленты под названием «Икар» выступил Брайан Фогель. Активное участие в съемках фильма принял участие бывший глава Российского антидопингового центра (Московской антидопинговой лаборатории) Григорий Родченков.

По данным агентства, в рамках киносмотра «Икар» будет показан шесть раз. Премьера картины состоится 20 января. «Случайная встреча режиссера Брайана Фолеля с российским ученым вылилась в создание геополитического триллера, в котором смешалось все: «грязная» моча, необъяснимые смерти и олимпийские золотые медали. Это фильм о самом большом скандале в истории спорта», - говорится в описании киноленты.

Еще в мае 2016 года Родченков в открытом письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху сообщил, что выступит в фильме «Икар» в качестве эксперта и источника информации о том, как спортсмены применяют допинг и умело скрывают это.

Фестиваль Sundance пройдет в США с 19 по 29 января 2017 года.

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После отставки он выехал за пределы России и стал сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело.

