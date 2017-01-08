Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Марину Неелову

Актриса театра и кино, народная артистка России Марина Неёлова отмечает сегодня 70-летний юбилей.

Поздравительную телеграмму Марине Нееловой направил Владимир Путин, назвав ее блистательной актрисой. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, в частности, говорится:

«Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек – Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них – высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность».

Марина Неелова была принята в театр "Современник" в 1974 году, где служит по сей день. Также в ее фильмографии - более 50 картин.