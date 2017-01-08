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Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Марину Неелову

13:34 8.01.2017
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса театра и кино, народная артистка России Марина Неёлова отмечает сегодня 70-летний юбилей.

Поздравительную телеграмму Марине Нееловой направил Владимир Путин, назвав ее блистательной актрисой. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, в частности, говорится: 

«Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек – Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них – высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность».

Марина Неелова была принята в театр "Современник" в 1974 году, где служит по сей день. Также в ее фильмографии - более 50 картин.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Культура и искусство в России, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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08.01.2017, 19:14
Гость: с Урала

Вот и весь твой уровень. Ты всё червонцами меряешь.
08.01.2017, 16:38
Гость: Уже хорошо

что критерии понятны!
08.01.2017, 15:45
Гость: я не червонец

чтобы всем нарвиться)))
Все комментарии (8)
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