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Законопроект об ограничениях для видеосервисов прошел первое чтение в ГД

13:33 13.01.2017
Фото с сайта tyt.by
Фото с сайта tyt.by
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Проект закона, ограничивающий долю иностранного капитала в видеосервисах, работающих в России, прошел первое чтение в Госдуме, сообщает "Интерфакс".

Документ в частности ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч пользователей в одном из регионов.

Профильный комитет Госдумы, одобривший законопроект о видеосервисах 11 января, заявил, что к второму чтению в него будут внесены поправки. В частности, положения документа будут согласованы с действующим законодательством, а термины уточнены. На подготовку поправок отводится 30 дней.

Под действие законопроекта, как неоднократно подчеркивали его авторы, а также представители Минкомсвязи, подпадают сервисы с профессиональным, но не пользовательским контентом, в первую очередь, онлайн-кинотеатры. На такие видеосервисы, как YouTube, его действие распространяться не будет.

Законопроект о видеосервисах был разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС). На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2016 года депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев.

В начале 2016 года в России вступили поправки, запрещающие иностранцам владеть более чем 20 процентами в учредителе СМИ. Ограничение доли иностранцев в СМИ привело к смене владельцев многих российских изданий.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Кино, Кино в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 18:38
ВВВ

А ещё нужно принять закон об изъятии у думских думцов накоплений в иностранной валюте?
13.01.2017, 17:10
gvozd

ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах
--
в принципе верно.
только такая норма должна быть на все иностранные инвестиции в рф.
по сути, это коллоссальный риск.
особенно в условиях фактической войны.
13.01.2017, 15:46
Россиянин

Как они находят то, что еще не запрещено в России ?законом
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