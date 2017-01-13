Законопроект об ограничениях для видеосервисов прошел первое чтение в ГД

Проект закона, ограничивающий долю иностранного капитала в видеосервисах, работающих в России, прошел первое чтение в Госдуме, сообщает "Интерфакс".

Документ в частности ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч пользователей в одном из регионов.

Профильный комитет Госдумы, одобривший законопроект о видеосервисах 11 января, заявил, что к второму чтению в него будут внесены поправки. В частности, положения документа будут согласованы с действующим законодательством, а термины уточнены. На подготовку поправок отводится 30 дней.

Под действие законопроекта, как неоднократно подчеркивали его авторы, а также представители Минкомсвязи, подпадают сервисы с профессиональным, но не пользовательским контентом, в первую очередь, онлайн-кинотеатры. На такие видеосервисы, как YouTube, его действие распространяться не будет.

Законопроект о видеосервисах был разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС). На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2016 года депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев.

В начале 2016 года в России вступили поправки, запрещающие иностранцам владеть более чем 20 процентами в учредителе СМИ. Ограничение доли иностранцев в СМИ привело к смене владельцев многих российских изданий.