«Экипаж» - первая картина из РФ, вышедшая в прокат в Индии с начала 90-х

Фильм режиссера Николая Лебедева «Экипаж» выходит в широкий прокат в Индии.

Как сообщает ТАСС, это будет первый российский фильм, который будет показан на больших экранах в Индии с начала 1990-х годов. Отмечается, что кинолента выйдет сразу на нескольких индийских языках — хинди, тамил и телугу, а также на английском.

Картина будет показана на более чем 250 экранах страны. «Это фантастический, превосходный фильм. Индийцы любят кино и мы уверены, что им понравятся фильмы, подобные этому. У него очень сильная эмоциональная составляющая и прекрасные визуальные эффекты», - прокомментировали прокатчики.

Как отметили прокатчики, «Экипаж» может стать началом более тесного сотрудничества с российскими кинокомпаниями. В частности они начали уже присматриваться к фильму «Викинг». В свою очередь они рассчитывают на то, что им удастся вернуть болливудское кино на широкие экраны в России.