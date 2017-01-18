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«Экипаж» - первая картина из РФ, вышедшая в прокат в Индии с начала 90-х

12:14 18.01.2017

Фильм режиссера Николая Лебедева «Экипаж» выходит в широкий прокат в Индии.

Как сообщает ТАСС, это будет первый российский фильм, который будет показан на больших экранах в Индии с начала 1990-х годов. Отмечается, что кинолента выйдет сразу на нескольких индийских языках — хинди, тамил и телугу, а также на английском.

Картина будет показана на более чем 250 экранах страны. «Это фантастический, превосходный фильм. Индийцы любят кино и мы уверены, что им понравятся фильмы, подобные этому. У него очень сильная эмоциональная составляющая и прекрасные визуальные эффекты», - прокомментировали прокатчики.

Как отметили прокатчики, «Экипаж» может стать началом более тесного сотрудничества с российскими кинокомпаниями. В частности они начали уже присматриваться к фильму «Викинг». В свою очередь они рассчитывают на то, что им удастся вернуть болливудское кино на широкие экраны в России.

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 16:50
Гость: Мик

Наконец то!!!!! Аэрофлот работал на 1/3 мира а чем Мосфильм хуже или Одесская киностудия?? ЕЕ фильмы всегда были что надо!!!
18.01.2017, 14:38
Гость: Дмитрий Воронцов

Вот-вот. Индийский рынок как раз очень подходит для такого нелепого кино, как "Экипаж-2". Добавить в него ещё финальный танец всех пассажиров самолета и он соберёт аншлаги в индийских кинотеатрах. Бред снимать научились, теперь нужно подтягиваться выше, до уровня Индии. Вперёд, российское кино. Подсыпьте коксу сценаристам.
18.01.2017, 14:23
Гость: Олеся

что это за новодельный эПИКаж ?это гадкая халтура.
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