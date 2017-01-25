«Ла-Ла Ленд» установил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

Объявление номинантов на премию «Оскар» прошло во вторник в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Церемония выявила лишь одного несомненного фаворита в борьбе за награды Американской академии киноискусств, сообщает ТАСС. Им стал музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла. Картина продублировала рекорд по числу номинаций. Картина повествует об истории любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех.

«Ла-ла Ленд» претендует на премию «Оскар» в 14 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший костюм» и, разумеется, за лучшие музыку и песню к фильму. Подобного в истории Американской академии киноискусств удавалось достичь творческим коллективам только двух фильмов: «Все о Еве» (1950) и «Титанику» (1997).

Прочие претенденты на «Оскар» следуют за лидером с заметным отрывом. По восемь наград могут завоевать фантастическая картина Дени Вильнева «Прибытие» и лента Барри Дженкинса «Лунный свет», по шесть - новая режиссерская работа Мела Гибсона «По соображениям совести», «Лев» Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана. По четыре номинации собрали ленты «Ограды» Дензела Вашингтона и «Любой ценой» Кевина Маккензи, три – «Скрытые фигуры» режиссера Теда Мелфи.

