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Обидчик Дженнифер Лоуренс и Кирстен Дарст загремит в тюрьму

16:19 25.01.2017
Дженнифер Лоуренс. Фото с сайта kino-teatr.ru
Дженнифер Лоуренс. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Компьютерный хакер, виновный в утечке в мировую сеть интимных фотографий Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Бри Ларсон и других знаменитостей, приговорен к тюремному сроку.

Напомним, что два года назад житель Чикаго Эдвард Маерчик взломал аккаунты 300 звезд и «слил» в сеть их личные снимки. За это ему предстоит тюремное заключение сроком в девять месяцев, сообщает InterMedia со ссылкой на The Guardian.

Взломщику также назначен штраф в размере 5,7 тыс. долларов. По оглашении приговора Маерчик извинился перед пострадавшими знаменитостями. Примечательно, что мужчина признан виновным только в краже персональных данных, но не в их публикации в интернете. Свою вину Маерчик признал еще в июле 2016 года.

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25.01.2017, 19:41
Гость: Браво

Автор, ссылку на фото в студию! А то смысл какой новость так публиковать.
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