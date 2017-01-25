Обидчик Дженнифер Лоуренс и Кирстен Дарст загремит в тюрьму

Компьютерный хакер, виновный в утечке в мировую сеть интимных фотографий Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Бри Ларсон и других знаменитостей, приговорен к тюремному сроку.

Напомним, что два года назад житель Чикаго Эдвард Маерчик взломал аккаунты 300 звезд и «слил» в сеть их личные снимки. За это ему предстоит тюремное заключение сроком в девять месяцев, сообщает InterMedia со ссылкой на The Guardian.

Взломщику также назначен штраф в размере 5,7 тыс. долларов. По оглашении приговора Маерчик извинился перед пострадавшими знаменитостями. Примечательно, что мужчина признан виновным только в краже персональных данных, но не в их публикации в интернете. Свою вину Маерчик признал еще в июле 2016 года.