Артист Владимир Епифанцев остался без супруги

Владимир Епифанцев и его жена Анастасия Введенская расстались после 11 лет брака.

Веденская призналась, что они с супругом не живут вместе уже год, но он отказывается давать ей развод — вместо этого размещает в соцсетях совместное видео и фотографии с отдыха, словно ничего не произошло. «Развод — моя инициатива. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров», — цитирует «КП» актрису.

Последней каплей, по мнению Введенской, стало то, что Владимир перестал управлять собственными эмоциями. «Не люблю мужские истерики. В последнее время он был очень нервный. Для меня важнее гармония детей, я не люблю все эти разборки», — заявила Анастасия в эфире передачи «Ты не поверишь!

Сейчас у Введенской новая любовь — она уже полгода встречается с танцором Дмитрием Ташкиным. Сыновья Владимира Епифанцева, экзотически названные Гордей и Орфей, живут с матерью. Напомним, что Владимира Епифанцева можно увидеть в фильме «Викинг» в роли мученика Феодора.

