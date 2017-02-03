Мюттью Макконахи призвал Голливуд примириться с Трампом

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи выступил в защиту президента США Дональда Трампа, пишет NME.

Артист призвал своих коллег по актерскому цеху перестать протестовать против Трампа. «У них уже нет выбора. Он — наш президент», - заявил он. По словам Макконахи, гораздо эффективнее будет зарыть топор войны и быть «конструктивными следующие четыре года».

Трамп вызывал недовольство Голливудской элиты еще во время предвыборной кампании. Ряд актеров присоединились к митингам против новоизбранного президента США, прошедшим в день его инаугурации.

Новая волна критики в адрес Трампа началась после ужесточения миграционной политики. А 3 февраля Арнольд Шварценеггер предложил ему «поменяться местам» и тогда «люди наконец-то смогут спать спокойно».