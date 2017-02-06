Роль Георгия Тараторкина в «Таинственной страсти» оказалась роковой

В Москве простились с замечательным российским актером — Георгием Тараторкиным

Георгий Тараторкин

Актер скончался 4 февраля на 73-м году жизни после продолжительной болезни, с которой он боролся последние полтора года. Точный диагноз родные артиста не разглашают. Церемония прощания с Тараторкиным проходит в Театре Моссовета. Сотни людей пришли отдать последний поклон скромному, но очень даровитому актеру. Среди пришедших - известные артисты театра и кино, политические деятели, родные и друзья Тараторкина, а также много молодежи. Последний приют Тараторкин обретет на Троекуровском кладбище.

Георгия Тараторкина часто называют типичным интеллигентом дореволюционной формации. Это сейчас либеральные интеллигенты чванятся своим непомерным эго и наивно полагают, что им все всё должны. А люди менталитета Георгия Георгиевича воспринимали свой путь как служение. Недаром в его изможденном облике было нечто аскетическое, а лучше всего ему удавались роли, в которых стиралась грань между болезненным и здоровым состоянием.

Георгий Тараторкин

Симптоматично, что прежде, чем получить свою, пожалуй, лучшую, роль Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания» Льва Кулиджанова Тараторкин прошел через адские муки. «Я лежал с неясным диагнозом, - рассказывал актер в интервью «Экспресс-газете». - Началось все с пустяка. Во время спектакля вдруг резко заболело колено. В антракте оно распухло, температура поднялась до 39. Когда приехали ко мне в больницу с киностудии, я лежал и не вставал уже пару месяцев. А мне говорят: «Если все будет хорошо, вы приедете и попробуетесь на Раскольникова». Не слабо! Я попросил принести мне книгу, стал читать, и уже тараканы в голове, фантазия, воображение включились. Потом стал подниматься, ходить по стеночке. К Кулиджанову на пробы поехал еще прихрамывая».

Георгий Тараторкин

Более сорока лет Георгий Тараторкин прожил с единственной женой — актрисой Натальей Марковой, дочерью именитого советского писателя Георгия Маркова. С ней они как раз познакомились на съемочной площадке «Преступления и наказания». Вместе им довелось сыграть в фильме «Дела сердечные», повествующей о нелегком трубе врачей-кардиологов из бригады скорой помощи. Но если Тараторкину досталась роль самоотверженного доктора Евгения, который выезжает на вызовы без лишних слов и реанимирует больных до последнего, то его супруга перевоплотилась в слабую женщину, которая не выдерживает бешеного ритма ночного дежурства.

Георгий Тараторкин

Будучи прекрасным актером старой школы, Георгий Тараторкин, в отличие от многих своих коллег, не потерялся ни в девяностые, ни в нулевые. Несомненной удачей для него стала роль пытливого психиатра Феликса Лужина в остросюжетном триллере Александра Хвана «Умирать легко» (1999). По сюжету, герой Тараторкина небезуспешно пытается разоблачить сексуально озабоченного маньяка, которого блестяще сыграл Александр Лазарев-младший. Ситуация усугубляется тем, что и врач, и пациент безоглядно влюблены в одну и ту же женщину Лизу (Полину Кутепову), которая явно больше симпатизирует последнему. Острый ум и благородство сочетаются в Лужине с фатальным бессилием, и эту сложную гамму чувств Тараторкин сумел великолепно передать.

Георгий Тараторкин

Последней ролью актера стал Репин в сериале «Таинственная страсть» по произведениям Василия Аксенова. Быт писателей-шестидесятников был знаком Тараторкину не понаслышке, поскольку со многими из них он встречался, живя в доме тестя Георгия Маркова. «В паузах между съемками он мне много интересного рассказал о Василии Аксенове, Евгении Евтушенко, их взаимоотношения, подсказал пластику Аксенова, - вспоминает в интервью «МК» актер Алексей Морозов, сыгравший в том же сериале роль Ваксона. - Она была немного боксерская. Он вспоминал, как они отдыхали в Коктебеле в знаменитом пансионате Литфонда, как Аксенов, сидя на корточках, курил и смотрел на море. Подсказал такие вещи, которые только он мог знать».

По странному стечению обстоятельств, Георгий Тараторкин практически один в один повторил судьбу своего героя в «Таинственной страсти». «Мы даже не знали, что он чем-то болен. Настолько он излучал внутренний свет, - продолжает Морозов. - Мы репетировали в Петербурге «Маленькие трагедии» в театре «Русская антреприза» им. Андрея Миронова с Владом Фурманом, который поставил «Таинственную страсть». Пришла его жена Нелли Попова, сыгравшая жену героя Георгия Тараторкина в фильме, и сообщила страшную новость о его смерти. Мы были в шоке. Настолько все неожиданно. Георгий Тараторкин в «Таинственной страсти» сыграл смерть от рака. Его физик Репин умирает в больничной койке. И это последняя роль. Такое совпадение. «Что? Капец?» – спрашивает он моего героя Ваксона. И Ваксон кивает в ответ».

Георгий Тараторкин

Георгия Тараторкина и его лучшие роли вспоминают добрым словом многие коллеги. В эти выходные показ спектакля «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского в Московском Театре мюзикла посвятили памяти Георгия Тараторкина. Перед началом спектакля была зачитана новость о смерти Георгия Георгиевича. Весь зал встал и почтил память великого артиста минутой молчания. Лучшей ролью Георгия Тараторкина стала роль Раскольникова, которую он сыграл в фильме «Преступление и наказание», а также в одноименном пектакле. В настоящее время в Театре мюзикла идет музыкальная версия романа Достоевского режиссера Андрея Кончаловского на музыку Эдуарда Артемьева.

Георгий Тараторкин

Художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой: «Сегодня ушел из жизни прекрасный человек, народный артист России, секретарь Союза театральных деятелей и Президент Национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Тараторкин. Его лучшей ролью был Раскольников в кинофильме «Преступление и наказание». Наш сегодняшний спектакль мы посвящаем его светлой памяти».

Фото с сайта kino-teatr.ru