Режиссер «Битвы за Севастополь» снимает фильм по роману Лукьяненко

Режиссер Сергей Мокрицкий, известный по картине «Битва за Севастополь», работает над экранизацией фантастического романа писатиеля Сергея Лукьяненко «Черновик».

Работа над проектом началась еще в ноябре 2016 года в Москве. Сейчас съемочный процесс переместился в Нижний Новгород. В частности часть сцен снималась в метрополитене города.

По информации пресс-секретаря департамента транспорта Нижнего Новгорода Дениса Чернова, одна сцена снималась в депо, а другая — в движущемся поезде метрополитена, после того, как метро закрылось для входа и выхода пассажиров.

В съемках «Черновика» принимают участие актеры Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Северия Янушаускайте, Никита Волков, Евгений Ткачук. Сроки работ над проектом не разглашаются. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2018 году.

Роман «Черновик» вышел в 2005 году. Действие разворачивается в Москве. По сюжету главного героя некие тайные силы «вычеркивают» из жизни, и он становится привратником портала в параллельные миры.