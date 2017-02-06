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Режиссер «Битвы за Севастополь» снимает фильм по роману Лукьяненко

16:33 6.02.2017
Фрагмент обложки книги
Фрагмент обложки книги

Режиссер Сергей Мокрицкий, известный по картине «Битва за Севастополь», работает над экранизацией фантастического романа писатиеля Сергея Лукьяненко «Черновик».

Работа над проектом началась еще в ноябре 2016 года в Москве. Сейчас съемочный процесс переместился в Нижний Новгород. В частности часть сцен снималась в метрополитене города.

По информации пресс-секретаря департамента транспорта Нижнего Новгорода Дениса Чернова, одна сцена снималась в депо, а другая — в движущемся поезде метрополитена, после того, как метро закрылось для входа и выхода пассажиров.

В съемках «Черновика» принимают участие актеры Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Северия Янушаускайте, Никита Волков, Евгений Ткачук. Сроки работ над проектом не разглашаются. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2018 году.

Роман «Черновик» вышел в 2005 году. Действие разворачивается в Москве. По сюжету главного героя некие тайные силы «вычеркивают» из жизни, и он становится привратником портала в параллельные миры.

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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