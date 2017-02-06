Ренату Литвинову возмутили участники «Минуты славы»

Став членом жюри телешоу «Минута славы», Рената Литвинова в кратчайшие сроки добилась, чтобы участники программы перед ней трепетали

Рената Литвинова

Зачастую по отношению к конкурсантам режиссер выносит весьма суровые вердикты. «Дурацкий, бездарный видеоряд. Я не поняла, кто вы такая и зачем сюда пришли? Ваши стихи не впечатлили, вам надо больше работать и много писать», - цитирует, например, teleprogramma.pro слова Литвиновой в адрес одной начинающей поэтессы.

У другой участницы, имевшей неосторожность запеть, Литвинова без обиняков поинтересовалась: ««Вы сегодня впервые запели? Не идет вам это!». Две художницы получили от создательницы «Последней сказки Риты» такую оценку; ««Это бездарно! Вы не талантливы!»

Рената Литвинова

Под раздачу попал и казанский удалец, крутившийся на голове под «Калинку». Ему Литвинова даровала самую обстоятельную рецензию: «Меня прямо взбесило это! — тут же начала говорить Литвинова. — Я не поняла, почему я должна так долго смотреть на эти ваши ноги? Зачем вы надели такие обтяжные штанишки? Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще, вы меня дико взбесили! Ужас! Не понимаю, зачем здоровому мужчине крутиться на голове с приклеенной бородой?»

Рената Литвинова

Незадачливый обладатель красных штанов принялся оправдываться: «Они не были такие обтяжные. Просто второе белье надел. Зима. Холодно». Однако Рената была неумолима: «Они страшно обтяжные! Со всеми подробностями!»

Обстановку попытался разрядить Сергей Светлаков: «Ренате не хватило эффектной концовки. Меха должны были порваться».

Фото с сайта kino-teatr.ru