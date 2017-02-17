Евгений Гришковец всегда открещивался от Америки, Германии и Москвы

Драматург, актер и музыкант Евгений Гришковец отмечает 17 февраля свое 50-летие

Евгений Гришковец

Выражение «человек эпохи Возрождения» успело уже набить оскомину. Особенно, в наш медийный век, когда иные «звезды» спешат проявить себя в разных амплуа, не забывая старательно фиксировать процесс на селфи. Однако это явно не про Евгения Гришковца, который одинаково органичен во всех ипостасях.

Изначально он заявил о себе в начале нулевых, сыграв и выпустив на двойном диске обескураживающий в свое откровенности автобиографический моноспектакль «Как я съел собаку». Параллельно с этим Гришковец застолбил абсолютно новую форму монглогов под музыку, сыгранную группой «Бигуди». Теперь он записывает подобные с набирающей обороты грузинской группой «Мгзавреби».

Несколько лет назад вокалист «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили отзывался в интервью KM.RU о Гришковце с нескрываемым восторгом: «Пожалуй, это самый легкий человек из тех, кого я знаю. В хорошем смысле этого слова. Если бы я его не знал, издалека он бы мог мне показаться неприступным или очень критичным. Но я думаю, что он очень простой мужчина — большой ребенок, но не с хлопотами, не инфантильный. Так что с ним работать и дружить очень-очень легко. Даже, может быть, больше у меня в голове какие-то проблемы. Я видел всего его спектакли, некоторые из которых я пересматривал по нескольку раз — живьем, кстати. Этому я очень рад. Мне очень нравится! Но всегда он с нами говорит как драматург и писатель с музыкантами».

Не менее успешно, чем в драматургии, Гришковец реализовался и в кино. Самым заметным его проектом стал фильм «Сатисфакция», где он выступил полноправным соавтором и сыграл оскорбленного бизнесмена, вызывающего на «алгогольную» дуэль своего обидчика. Картина пестрит привычными для Гришковца откровенными сентиментальными монологами, но вообще как актер он более многопланов, но при этом неизменно обаятелен. Даже серые функционеры сталинской эпохи — следователь в «Не хлебом единым» Станислава Говорухина и конъюнктурный соцреалист Галахов в сериале «В круге первом» Глеба Панфилова — вышли у Гришковца довольно располагающими к себе людьми.

Евгений Гришковец

В то же время, Гришковец нередко оказывается в центре скандалов. Несколько лет назад в Интернете он публично обменялся любезностями с Еленой Ваенгой, обвинив ее в дурновкусии. Не понравились Гришковцу и владивостокские студенты, которые в ходе его мастер-класса принялись задавать примитивные вопросы. А Владимир Сорокин в одной из своих антиутопий охарактеризовал его так: «Сладенький грустеня Гришка Вец».

При этом сам Гришковец старается держаться подальше от всех этих склок. Он до сих пор живет с семьей в Калининграде в роскошном особняке, построенном в 1936 году, и категорически отказывается переезжать в Москву. «Сейчас мне предстоит большая работа в МХТ имени Чехова, 25 марта будет премьера по моей пьесе «Весы», - рассказал Гришковец в предъюбилейном интервью «КП». - Мне придется быть полтора месяца в Москве, и я с ужасом об этом думаю. Для меня даже пять дней в Москве - это довольно экстремально. Я буду в выходные прилетать домой, не смогу физически прожить в огромном городе без глотка влажного весеннего калининградского воздуха. И большинство моих коллег спрашивают: «Ты до сих пор не переехал в Москву»? Это постоянно. Нет, не переехал и не собираюсь ни в коем случае. Для меня нет более радостных слов, когда в аэропорту объявляют посадку на рейс «Москва-Калининград». Я радуюсь: еду домой с работы».

Евгений Гришковец

Тем не менее, свое 50-летие он намерен отпраздновать в стлолице. «Жду сто гостей, - продолжает юбиляр. - Приглашаю людей, которых хочу видеть вместе. Они в течение года друг с другом вообще не пересекаются. Будут мои родители, гости из Кемерово, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары. Никаких приглашенных артистов, которым я плачу за выступление. И всегда в день рождения читаю текст, который специально для дня рождения пишу. В прошлом году я читал кусок из своего нового, еще недописанного романа «Театр отчаяния» - я над ним буду работать пару лет. В этом году меня попросили показать попурри из своих спектаклей, даже те пантомимы, которые я показывал в 1991 году в Кемерово. Всегда у меня на дне рождения Леонид Ярмольник, который очень помогает оформить и провести праздник – он прекрасный импровизатор и здорово шутит крест-накрест с Игорем Золотовицким».

Евгений Гришковец

В ближайших планах Гришковца — зарубежные гастроли: «В Америку я поеду первый раз в жизни, прежде не ездил, хотя предложения были. Но предложения были не от американцев, а от наших бывших граждан. Но я не хочу ехать и разбавлять чьи-то иммигрантские будни. Не хочу выступать в спортзалах колледжа перед людьми, которые ничего не понимают. Я всегда открещивался от Америки и Германии. Но мой товарищ, продюсер группы «Сплин», который, кстати, несколько лет назад приехал ко мне в гости в Калининград, и ему так понравилось, что он оставил все в Москве и переехал жить в Калининград, он сам организовывал в прошлом году тур «Сплин» по США. Играли для русской публики 25-35 лет. Это люди, которые родились в Штатах или переехали туда детьми или же переехали по профессии. Это не те, кто уезжал в Америку за комфортной жизнью. Это те, которым интересна русская культура и театр, но которые при этом абсолютно современные американцы. Играть для них спектакли мне интересно. И я решился поехать. Наконец, мне 50 лет, а я никогда не был в Америке. Что говорить, это великая страна, которая мне неизвестна. И не значит, что был Барак Обама и я не ездил, а теперь пришел Дональд Трамп и я поеду! Мне в этом смысле не важно. Я в Америке с публикой не буду говорить на эти темы. И мне интересно побывать в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Бостоне, Сиэтле. Лечу на две с лишним недели и буду выступать в настоящих театральных центрах, не в залах колледжей».

Фото с сайта kino-teatr.ru