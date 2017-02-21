Звезда немецкого кинематографа оказалась советской разведчицей

Знаменитая немецкая актриса и певица венгерского происхождения Марика Рекк была советской разведчицей.

Как сообщает The Guardian, эти сведения содержатся в рассекреченных документах из архива Федеральной разведывательной службы Германии. Согласно этим записям, Рекк с 1940-х годов была одной из участниц агентурной сети Комитета госбезопасности СССР «Крона». Она была завербована своим менеджером Хайнцом Хоффмайстером, который сотрудничал с Советским Союзом.

Сеть «Крона» возглавлял советский разведчик Ян Черняк, получивший прозвище «Человек без тени». Отмечается, что муж Рекк, режиссер Георг Якоби, предположительно, также был советским шпионом.

Марика Рекк была разоблачена сотрудниками секретной разведывательной службы Западной Германии в 1951 году.

Актриса Марика Рекк получила известность во временя нацистского режима. Она была звездой оперетты, а также снялась в почти 40 фильмах. Она не снималась в пропагандистских фильмах, но поддерживала контакт с нацистским руководством, за что была лишена права снимать на два года после окончания Второй мировой войны. Рекк скончалась в 2004 году на 91-м году жизни.