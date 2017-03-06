В Москве скончался актер и режиссер Александр Кузнецов

В минувшую субботу, 4 марта, в Москве на 82-м году жизни скончался актер, режиссер и писатель Александр Кузнецов, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста актрису Татьяну Лютаеву.

Прощание с Кузнецовым состоится в Первой градской больнице 7 марта. Место похорон пока не сообщается.

Российскому зрителю Александр Кузнецов известен по таким фильмам, как «Баллада о солдате» и «Адъютант его превосходительства».

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. После окончания ГИТИСа в 1959 году поступил в Московский театр миниатюр. Тяга к режиссированию привела актера на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, по окончании которых в 1970 году Кузнецов работал режиссером в различных театрах страны.

Кинодебют Кузнецова состоялся в 1959 году в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате». Среди лучших работ актера «Утренние поезда», «Адъютант его превосходительства», «Там, на неведомых дорожках».

В послужном кинобагаже Александра Кузнецова есть и две режиссерские работы, поставленные совместно с Оскаром Никичем – телевизионные фильмы «Дети» (1970) и «У самого Чёрного моря» (1975). Кузнецов так же является автором сценария (совместно с Иной Туманян) фильма «Когда я стану великаном» (1978).

С середины 80-х годов полностью перешел на литературную деятельность. Им был написан ряд пьес, которые увидели постановки в различных театрах страны.