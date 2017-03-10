Арнольд Шварценеггер решил участвовать в выборах в конгресс США

Бывший губернатор штата Калифорния, актер Арнольд Шварценеггер собирается баллотироваться в верхнюю палату конгресса США, сообщает издание Politico.

По данным источников издания из окружения Республиканской партии в Калифорнии, Шварценеггер планирует принять участие в выборах в конгресс в 2018 году. Отмечается, что на должность сенатора он может претендовать только в качестве независимого кандидата.

Издание пишет, что Шварценеггер хочет предложить политическую платформу, которая будет полной противоположностью политическому курсу действующего президента США Дональда Трампа.

По словам представителя актера, его подопечный настроен очень решительно. «Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели», - заявил представитель Шварценеггера.