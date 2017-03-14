Софи Лорен оставила столичных поклонников без творческой встречи

Менеджмент легендарной итальянской актрисы Софи Лорен объявил об отмене запланированной в Москве на 28 марта творческой встречи с артисткой, сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было состояться в столичном зале Crocus City Hall. Причиной отмены стала несогласованность графика. По словам менеджмента Лорен, агент, который занимался организацией тура актрисы по США в 2016 году и заключивший контракт с Россией, не согласовал надлежащим образом дату и условия договора. Тем самым агент ввел промоутеров в заблуждение.

Организаторы попытались договориться с менеджментом и перенести мероприятие на другую дату, но это оказалось не возможным.

В анонсе мероприятия говорилось, что Лорен поделится своими воспоминаниями, а поклонники смогут задать ей свои вопросы.