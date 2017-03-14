]]> ]]>
Главная Кино Новости

Софи Лорен оставила столичных поклонников без творческой встречи

14:54 14.03.2017
Софи Лорен. Фото с сайта pixabay.com
Софи Лорен. Фото с сайта pixabay.com

Менеджмент легендарной итальянской актрисы Софи Лорен объявил об отмене запланированной в Москве на 28 марта творческой встречи с артисткой, сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было состояться в столичном зале Crocus City Hall. Причиной отмены стала несогласованность графика. По словам менеджмента Лорен, агент, который занимался организацией тура актрисы по США в 2016 году и заключивший контракт с Россией, не согласовал надлежащим образом дату и условия договора. Тем самым агент ввел промоутеров в заблуждение.

Организаторы попытались договориться с менеджментом и перенести мероприятие на другую дату, но это оказалось не возможным.

В анонсе мероприятия говорилось, что Лорен поделится своими воспоминаниями, а поклонники смогут задать ей свои вопросы.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Кино в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.