В городах России пройдет ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского

В текущем году знаменитый российский режиссер Андрей Кончаловский отметит свое 80-летие.

К юбилею кинематографиста приурочена ретроспектива его фильмов, которая пройдет в различных регионах России. Как сообщает газета «Известия» первые мероприятия пройдут уже сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде при участии самого Кончаловского.

В ретроспективу войдут такие фильмы режиссера, как «Первый учитель», «История Аси Клячиной», «Сибириада», «Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Курочка Ряба». Эти ленты предварительно прошли процедуру реставрации.

Кроме того зрители увидят и последние работы Кончаловского – фильмы «Рай» и «Белые ночи почтальона Тряпицына». Все фильмы будут доступны для слабовидящих зрителей, а в городах, где есть специально оборудованные кинотеатры, пройдут показы фильма «Рай» с тифлокомментариями.

Сам режиссер будет лично представлять фильмы и рассказывать о них. В Нижнем Новгороде ретроспектива пройдет с 16 по 23 марта. Затем ретроспектива фильмов Кончаловского пройдет в Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Тюмени, Перми, Самаре, Воронеже, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге.