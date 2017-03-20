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Warner Bros. превратит последнюю книгу о Гарри Поттере в кинотрилогию

10:59 20.03.2017
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Кинокомпания Warner Bros. планирует экранизировать последнюю книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщает портал Comicbook.

По данным издания, студи собирается превратить книгу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в трилогию. Планируется, что в проект вернутся актеры, сыгравшие главные роли в оригинальной франшизе. В Warner Bros. планируют снять трилогию о Гарри Поттере с уже взрослыми актерами, которых полюбил зритель и за взрослением которых следит и по сей день.

Съемки же планируется начать не ранее завершения работ над серий «Фантастические твари и где они обитают». На текущий момент известно, что последняя часть этой франшизы должна увидеть свет в 2024 году.

Темы: Гарри Поттер, Кинокомпании, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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