Первый канал вернул «Вокруг смеха» в эфир спустя 25 лет после закрытия

Первый канал объявил о возрождении популярной советской развлекательной телепередачи «Вокруг смеха», сообщает ТАСС.

Ведущим обновленной версии программы станет известный актер и юморист Ефим Шифрин. В выпусках будут показывать номера в различных юмористических жанрах, как классических, так и новых, а также номера из архивных записей телепрограммы.

Гостями «Вокруг смеха» станут такие артисты, как Лариса Долина, Левон Оганезов, Юрий Гальцев, Михаил Боярский, театр «Лицедеи», Николай Валуев, Борис Никишин, Александр Олешко, Семен Альтов, Тимур Родригез.

Новый, 39-й выпуск программы «Вокруг смеха» выйдет в эфир 1 апреля.

Телепередача «Вокруг смеха» выходила в эфир с 1978 года. Ее ведущим был поэт-пародист Александр Иванов. «Вокруг смеха» закрыли весной 1991 года. На следующий день, после показа последнего, как оказалось, 38-го выпуска программы «Вокруг смеха» 1 апреля 1991 года с участием Михаила Грушевского и Лиона Измайлова (рассказов «Дело Гдляна-Иванова», «Политическиий футбол, Матч сборная СССР — сборная остального мира» и «Что было, если бы?»), вышел «Указ о защите чести и достоинства президента СССР» М. С. Горбачёва. После выхода данного Указа, программа «Вокруг смеха» оказалась под запретом и лишилась государственного финансирования.