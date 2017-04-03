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Скончался советский кинорежиссер Михаил Калик

12:55 3.04.2017
Михаил Калик. Фото с сайта kino-teatr.ru
Михаил Калик. Фото с сайта kino-teatr.ru

В Израиле в возрасте 90 лет скончался советский режиссер Михаил Калик, сообщает ТАСС со ссылкой на родственников кинематографиста.

По словам дочери режиссера, в последний год Калик тяжело болел. Он скончался 31 марта и 1 апреля был похоронен в Иерусалиме.

Михаил Калик родился в Архангельске 27 января 1927 года. Свое обучение он начал в ГИТИСе, откуда перешел во ВГИК. В 1951 году вместе с рядом студентов был арестован и осужден за «еврейский буржуазный национализм» и «террористические намерения», через три года освобожден и реабилитирован. Репатриировался в Израиль в 1971 году.

За свою карьеру выступил как режиссер девяти лент, был сценаристом семи из них. Калик снял в том числе такие фильмы, как «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики».

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 15:04
Alex202

А еще был "Атаман Кодр", "Любить". "Человек идет за солнцем" - это вообще шедевр. Светлая память.
03.04.2017, 14:14
Татьяна Алексеевна

Фильм "Колыбельная" помню. Доброй памяти Михаилу Калику.
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