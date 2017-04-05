Приключения Лиги Справедливости продолжаются — новый фильм о LEGO Супергероях DC

LEGO — конструктор, за годы своего существования превратившийся в настоящую легенду

Фигурками, комиксами и видеоиграми не исчерпывается вселенная «Лего» — для поклонников конструктора снимаются увлекательные мультфильмы о приключениях супергероев. «LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости — Космическая битва» — новейшая часть знаменитой серии, снятая в 2016 году.

Бэтмен, Зеленый Фонарь, Супермен и другие герои из вселенной «Лего» объединяются в Лигу Справедливости. Их главная задача — защищать от организованной преступности город Метрополис и покой мирных жителей. Работы у супергероев хватает всегда — им противостоит злой гений Лекс Лютер, разрабатывающий все новые планы по установлению хаоса в Метрополисе. Те, кто смотрел предыдущие части мультипликационной саги, прекрасно помнят борьбу супергероев с Легионом Смерти, а также объединенную схватку со злодеем Дарксайдом.

В новой части супергерои сталкиваются с очередным испытанием. Мало того, что теперь им придется бороться с практически неуязвимым монстром по имени Мозголом — в самом начале битвы они еще и разделяются между собой. Благодаря хитрой уловке часть супергероев оказывается разбросана по разным временным эпохам — и для того, чтобы добро восторжествовало, персонажам потребуется снова объединиться в единую Лигу.

Мультипликационную сагу по вселенной «Лего» нельзя считать исключительно детским продуктом — мы смотрели мультфильм вместе с малышами и получили ничуть не меньшее удовольствие. С каждой новой частью мультфильм становится все серьезнее — конечно, он остается понятным детям, но взрослые тоже могут найти здесь неожиданные повороты сюжета и интересные темы для раздумий. Думаю, что отдельно порадует взрослых зрителей и анимация мультика — с каждым годом она становится все лучше. Элементы LEGO по-прежнему узнаваемы — однако визуальный ряд очень реалистичен, Метрополис и его обитатели выглядят живыми и настоящими.

Посмотреть в достойном качестве «LEGO Супергерои DC: Лига Справедливости — Космическая битва» можно по адресу https://www.ivi.ru/watch/157596/description. Думаю, мультфильм станет прекрасным вариантом просмотра для тех, кто хочет отдохнуть перед экраном всей семьей — или для давних поклонников «Лего». Интересный сюжет, качественная реализация и хороший юмор, которым наполнен мультфильм, оставят после себя исключительно приятные впечатления.