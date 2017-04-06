Меньшов подтвердил оказание финансовой помощи Донбассу

Режиссер Владимир Меньшов подтвердил сообщения о передаче денег ополченцам Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку», - сказал режиссер агентству.

Меньшов также добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) к нему по этому поводу не обращалась.

Ранее о том, что Меньшов оказал финансовую помощь Донбассу сообщил в соцсетях писатель Захар Прилепин. Он отметил, что наряду с деньгами режиссер передал ополченцам ноутбук. Позднее СМИ стало известно, что СБУ начала проверку этой информации. В ведомстве пригрозили завести на режиссера уголовное дело, если она подтвердится.

