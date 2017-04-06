]]> ]]>
Главная Кино Новости

Меньшов подтвердил оказание финансовой помощи Донбассу

20:45 6.04.2017
Владимир Меньшов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Меньшов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Режиссер Владимир Меньшов подтвердил сообщения о передаче денег ополченцам Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку», - сказал режиссер агентству.

Меньшов также добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) к нему по этому поводу не обращалась.

Ранее о том, что Меньшов оказал финансовую помощь Донбассу сообщил в соцсетях писатель Захар Прилепин. Он отметил, что наряду с деньгами режиссер передал ополченцам ноутбук. Позднее СМИ стало известно, что СБУ начала проверку этой информации. В ведомстве пригрозили завести на режиссера уголовное дело, если она подтвердится.
 

Темы: Россия, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Противостояние на Украине

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2017, 00:11
Гость: согласен

Вооруженные силы украины ведут "тяжелую борьбу"(не видна,правда,тяжесть,кроме какого-то тупого обитания в вонючих блиндажах и немотивированных обстрелов,атак с принесением ритуальных жертв для "политикума") за то,чтобы обеспечить условия продолжения грабежа "юго-восточных ватников" с целью кормления "столицы",помощи "свидомым" через манипуляции с курсом гривны,удовлетворения своих исторических и других комплексов одичавшего села(запретить руську мову,литературу,заставить смоскальщенных снимать шапки и кланяться и т.п.).Многие масквичи тоже понимать-не понимают,но нутром чувствуют:граблют народ!Правда,немного о-иному,чем куевский режим и миллионы его подельников.Они присваивают природную ренту минеральных ресурсов.Их беспокоит курс барреля,колебания которого они связывают со своим "Фсем"."Куевский режим" эксплуатирует живой труд "ватников".Родство налицо.Оставь масквичам нефтегазовые регионы.а другое-родычам из Куева.Краснодарский край7Забирайте!Масква знает.Нам нефть-все остальное-купим!
06.04.2017, 23:47
Гость: Люди

Донбасса гибнут из-за киевских бандитов, бандеровцев, хунты Вальцмана-Порошенко! Никак не хотят эти убийцы признать тот факт, что русский Донбасс не желает жить в их нищей, нацистской стране, где отсутствуют нормальные человеческие законы.
06.04.2017, 23:28
Гость: Уважал Меньшова всегда!

Очень приятно, что в нём не ошибался.
Молодец!
Настоящий патриот!
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.