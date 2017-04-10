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Сына актрисы Александры Завьяловой признали виновным в убийстве матери

13:12 10.04.2017
Александра Завьялова. Фото с сайта kinopoisk.ru
Александра Завьялова. Фото с сайта kinopoisk.ru

Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строго режима сына актрисы Александры Завьяловой за убийство матери, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агентство, приговор суда пока не вступил в законную силу. По данным следствия, Петр Завьялов, находясь в нетрезвом состоянии, ударил ножом 79-летнюю мать. Это случилось за день до дня рождения актрисы, 3 февраля 2016 года. От полученного ранения артистка скончалась на месте.

Рассмотрение дела Завьялова началось в сентябре 2016 года. Тогда подсудимый отказался признать свою вину в убийстве матери. Адвокат обвиняемого настаивал на том, что его подзащитный не помнит подробностей совершения преступления.

Александра Завьялова — заслуженная артистка России. Она снялась в таких 14 фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту», «Алешкина любовь», «Белые одежды», «Ждите писем», «Встреча у старой мечети», «Хлеб и розы» и «Клятва Гиппократа».

Темы: Происшествия, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 22:17
blog2038

Может и было, но я невиноват.
10.04.2017, 22:15
blog2038

Правильно - Чем больше нажрался, тем меньше виноват.
.
Есть такие молодцы, которые могут упиться до абсолютной невиновности.
10.04.2017, 16:30
с Урала

Раньше алкогольное опьянение в момент совершения преступления было отягчающим обстоятельством. Потом это убрали. Куда катимся...
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