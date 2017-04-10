Сына актрисы Александры Завьяловой признали виновным в убийстве матери

Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строго режима сына актрисы Александры Завьяловой за убийство матери, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агентство, приговор суда пока не вступил в законную силу. По данным следствия, Петр Завьялов, находясь в нетрезвом состоянии, ударил ножом 79-летнюю мать. Это случилось за день до дня рождения актрисы, 3 февраля 2016 года. От полученного ранения артистка скончалась на месте.

Рассмотрение дела Завьялова началось в сентябре 2016 года. Тогда подсудимый отказался признать свою вину в убийстве матери. Адвокат обвиняемого настаивал на том, что его подзащитный не помнит подробностей совершения преступления.

Александра Завьялова — заслуженная артистка России. Она снялась в таких 14 фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту», «Алешкина любовь», «Белые одежды», «Ждите писем», «Встреча у старой мечети», «Хлеб и розы» и «Клятва Гиппократа».