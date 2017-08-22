Ирине Скобцевой мешала сниматься в кино красота

Старейшей актрисе российского кино Ирине Скобцевой исполнилось 22 августа 90 лет

Ирина Скобцева

Будущая актриса появилась на свет в Туле в семье ученого-метеоролога и сотрудницы архива. Родители дали девочке куртуазное воспитание, и она под их влиянием поступила в на искусствоведческое отделение исторического факультета Московского университета. Сама она связывает этот шаг с генетическими причинами, ведь в ее роду были собиратели древнерусской рукописи купцов Корзинкиных. При этом она параллельно участвовала в студенческом театре, а позже поступила в Школу-студию МХАТ.

На последнем курсе Ирина Скобцева снялась в фильме «Отелло» Сергея Юткевича. Экранизация Шекспира оказалась настолько удачной, что в 1956 году она завоевала главный приз Каннского кинофестиваля. Однако Скобцева не считала роль Дездемоны какой-то вершиной. Мало того, актриса полагала, что эта роль сослужила для ее дурную службу, поскольку ее стали приглашать преимущественно на роль красавиц, а это значительно обеднило актерский диапазон Скобцевой. «Увы, люди грешат тем, что мыслят клише и штампами. На всю жизнь мне поставили штамп красавицы, и приходилось доказывать, что я актриса, которая не боится на экране быть всякой, которая хочет играть разные роли и характеры. В фильме «Война и мир» внешность сослужила мне добрую службу, а в других фильмах красота нередко мешала», - призналась она в свежем предъюбилейном интервью «Вечерней Москве».

Ирина Скобцева

Тем не менее, именно на съемках «Отелло» она познакомилась с Сергеем Бондарчуком. Несмотря на то, что он на тот момент был женат вторым браком на Инне Макаровой, при первой встрече они проговорили со Скобцевой всю ночь. А после сцены венчания с католическом соборе, где над ними провели католический обряд по всем правилам, Бондарчук ей безапелляционно заявил: «Ну всё, теперь не отвертишься». Вместе они прожили 35 лет. «С Сергеем Федоровичем мы договорились никогда не расставаться. И этому правилу мы с ним всегда следовали», - признается теперь Скобцева.

Главным делом жизни Бондарчука были съемки киноэпопеи «Война и Мир». В фильме по роману Льва Толстого Скобцева сыграла Элен. Роль холодной красавицы она не горела желанием играть, но потом об этом не жалела. Тем не менее, отдушину она находила в комедиях – то есть там, где не эксплуатировали ее яркую внешность: «Зигзаг удачи», «Тридцать три» и др.

Ирина Скобцева

На премьерном показе «Войны и мира» в Париже Скобцеву приняли за аристократку и долго допытывались, откуда у нее титул. С трудом гости поверили, что никаких дворянских званий у нее нет. Наш зритель тоже с трудом в это верит, особенно когда смотрит такие фильмы с ее участием, как «Янтарный ангел». Да и носить Скобцева предпочитает исключительно старинные украшения, вводя в замешательство внука-ювелира Константина Крюкова, который поселился с ней после смерти дочери Алены Бондарчук от рака. \

Ирина Скобцева

Несмотря на солидный перечень ролей, Скобцева продолжает скептически относиться к своему призванию. «Профессия актера зависима, вторична, - заявила она накануне 90-летия. – Тебя выбирают, тебя отвергают. Нередко твое видение роли не совпадает с видением режиссера. Если в советские времена на каждую роль претендовали минимум три актера и шел тщательный отбор, то сейчас выбор актера зависит от человека, который дает деньги на картину, что, на мой взгляд, в корне неверно. Главный в кино — режиссер».

Сегодня Скобцева находит утешение в книгах: «До сих пор мои первые, бесценные друзья — книги. Одновременно читаю несколько книг — перехожу от одной к другой, сравниваю, анализирую. Перечитывая классику, многое переоцениваю. Нередко у меня спрашивают: «Как я отношусь к новым экранизациям и постановкам романа «Война и мир»? Отвечаю: «Положительно. Чем больше в разных сферах искусства будут обращаться к Толстому, тем лучше». Единственное пожелание — чтобы произведение было заражено идеями самого Толстого. У нас очень большая семейная библиотека. Сергей Федорович Бондарчук был энциклопедически образованным человеком. Единственное, в чем он плохо разбирался, — это экономика. Молодым людям хочу пожелать больше читать. Рада, что мои дети и внук Костя Крюков любят книги. Образование, просвещение — большое дело. Умным человека делает образование, а потом уже опыт».

Ирина Скобцева

Нынешний юбилей Скобцева собирается встретить скромно. «Cегодня днем жду на семейный ужин сына Федора, внуков, родственников, рассказала она. – Торжественные мероприятия, замечу, что я не любитель официоза, начнутся позднее. Сегодня могу сказать о том, что стала мудрой. Как прийти к мудрости? На мой взгляд, мудрость — это любовь к своей профессии, к семье, реализация идей, задач. У меня есть миссия, которую выполняю. Сергей Федорович незадолго до своего ухода сказал: «Не отдавай меня», то есть «не отдавай мое дело». Кинематограф обладает силой воздействия как ни одно искусство в мире. Разве только музыка! Не могу сказать, что кино претендует на вечную жизнь, но хорошее кино позволяет людям влиять на умы, сердце. Служение кинематографу придает мне уверенности, здоровья и даже молодости».

Ирина Скобцева

С 90-летием Ирину Скобцеву поздравил президент РФ Владимир Путин. «В Вашей творческой биографии десятки блестяще сыгранных ролей, большая педагогическая работа в знаменитом ВГИКе. Верность профессии, искусству помогли Вам заслужить признание коллег и учеников и, конечно, любовь зрителей - преданных поклонников Вашего таланта», - говорится в телеграмме Путина.

Ирина Скобцева

Киносеть «Москино» отметит юбилей актрисы Ирины Скобцевой показом картин с ее участием. Зрители увидят дебют актрисы в картине «Отелло» (1955), а также фильмы «Обыкновенный человек» (1956), «Неповторимая весна» (1957), «Зигзаг удачи» (1968) и «Единожды солгав» (1987). Посмотреть «Отелло» можно будет 22 августа в 18:00 в кинотеатрах «Искра» и «Спутник». Показы «Обыкновенного человека» пройдут 23 августа в 18:00 в кинотеатрах «Березка» и «Вымпел». В драме «Неповторимая весна» зрители увидят Ирину Скобцеву в роли склочной и капризной Клавдии Николаевны. Киносеансы состоятся 22 августа в 16:00 в кинотеатре «Молодежный» и 23 августа в 18:00 в кинотеатрах «Искра» и «Спутник». Одна из любимых советских комедий «Зигзаг удачи» представит публике неожиданный дуэт Ирины Скобцевой и Евгения Леонова, а также блистательную игру Евгения Евстигнеева, Георгия Буркова, Валентины Талызиной. Фильм можно будет увидеть 22 августа в 16:00 в кинотеатрах «Сатурн» и «Салют» и в 18:00 в кинотеатре «Березка», а также 23 августа в 18:00 в кинотеатрах «Молодежный» и «Полет». психологической драме «Единожды солгав», которую снял Владимир Бортко, Ирина Скобцева играет небольшую роль матери главного героя. Посмотреть картину можно будет 22 августа в 18:00 в кинотеатре «Вымпел» и 23 августа в 18:00 в кинотеатрах «Салют» и «Сатурн». Вход свободный.