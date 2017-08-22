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Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

17:53 22.08.2017
Кирилл Серебренников. Фото kino-teatr.ru
Кирилл Серебренников. Фото kino-teatr.ru
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Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для режиссера в среду. По словам Петренко, в ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину Серебренников не признал.

Кирилл Серебренников был задержан в Петербурге, где проходят съемки его нового фильма, и доставили в Москву в сопровождении силовиков. Адвокат кинематографиста выразил надежду на то, что «все будут благоразумны в этой ситуации».

Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Данное преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет. Пока исполнять обязанности худрука театра «Гоголь-центр» будет Юлия Калинина. Сам Серебренников ранее назвал ситуацию «абсурдной», заявив, что проект «Платформа» был реализован.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 21:15
Вот интересно

Теперь Серебренников возможно и Мединского потянет за собой. Как-то этот минкультуры направо и налево своим друзьям-евреям раздает государственные деньги на очень сомнительные проекты, которые только и делают что подрывают культуру России и нравственность общества...
22.08.2017, 20:41
90%режиссёров

5 колонна и хорошо бы проверить всё эту шантрапу от искуство за счёт государства и особенно проверить с пристрастием райкина,который сам то по себе ничего не представляет, но корчит из себя номировича или данченко а денег гребёт как город миллионик.
22.08.2017, 20:03
Остолоп

Щас со всех щелей полезут штопманы защитнички
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