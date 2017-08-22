Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для режиссера в среду. По словам Петренко, в ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину Серебренников не признал.

Кирилл Серебренников был задержан в Петербурге, где проходят съемки его нового фильма, и доставили в Москву в сопровождении силовиков. Адвокат кинематографиста выразил надежду на то, что «все будут благоразумны в этой ситуации».

Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Данное преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет. Пока исполнять обязанности худрука театра «Гоголь-центр» будет Юлия Калинина. Сам Серебренников ранее назвал ситуацию «абсурдной», заявив, что проект «Платформа» был реализован.