На Новодевичьем кладбище откроют памятник Льву Дурову

Сегодня, 25 августа, на Новодевичьем кладбище Москвы откроют памятник народному артисту СССР, актеру Льву Дурову, сообщает РИА Новости.

Автором памятника выступил народный художник России Александр Рукавишников. По словам представителей Театра на Малой Бронной, художник дружил с Дуровым.

«Образ мальчишки-голубятника, придуманный художником, воплощает душевную молодость и задор, чистоту помыслов, бесстрашие и твердость духа, которую артист пронес до конца жизни», - рассказали в театре.

Монумент изготовлен из особого зеленого мрамора, привезенного из Армении.

Лев Дуров ушел из жизни в 2015 году после тяжелой продолжительной болезни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.