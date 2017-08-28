Сын звезды «Интернов» подозревается в убийстве парня в Парке Горького

Появились новые подробности инцидента в парке Горького, в результате которого погиб блогер и актер Стас Думкин.

Подозреваемый в его убийстве тоже оказался актером — Корней Макаров сыграл в фильмах «Братья Карамазовы», «Внук космонавта», «С Дона выдачи нет» и др. Он также является сыном сыгравшего в «Интернах» актера Сергея Макарова, сообщает ТАСС. Что касается Думкина, то он сыграл в «Сталинграде» Федора Бондарчука и в еще нескольких кинопроектах.

Стычка в парке Горького произошла 13 августа 2017 года — по первоначальной версии, причиной столкновения стал внешний вид Думкина, гулявшего там с друзьями. Сообщалось, что неизвестные подошли и попытались отобрать у блогера шляпу. В результате драки Думкин получил тяжелую травму головы, после чего был госпитализирован и скончался неделю спустя, не выходя из комы.

В официальном комментарии Парка Горького говорится, что «конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка». Однако никто из наблюдавших случившееся не сообщил охране о причинах госпитализации — конфликт удалось зафиксировать по камерам наблюдения. Задержать Корнея Макарова до сих пор не удалось, его местонахождение не установлено. Правоохранительные органы призывают преступника самостоятельно явиться к ним с повинной.