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Задержан актер, подозреваемый в убийстве в Парке Горького

15:31 29.08.2017
Корней Макаров. Фото с сайта kuno-teatr.ru
Корней Макаров. Фото с сайта kuno-teatr.ru
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Сын актера из «Интернов» Сергея Макарова Корней Макаров явился на допрос в правоохранительные органы.

Молодого человека, который также снялся в нескольких фильмах, подозревают в убийстве 29-летнего Стаса Думкина в Парке Горького в ночь с 12 на 13 августа, сообщает Пятый канал. Изначально выдвигались версии, что нападавшим не понравился его внешний вид — очки и шляпа. Но теперь друзья Думкина предполагают, что агрессоров разозлило нежелание Думкина выпить с ними. Теперь Корнею Макарову может грозить до 12 лет заключения.

Стас Думкин, так же, как и его предполагаемый убийца, снялся в нескольких фильмах, включая «Сталинград» Федора Бондарчука. Недавно Думкин перебрался из Санкт-Петербурга в Москву и, по слухам, зарабатывал здесь субарендой квартир.

Темы: Чрезвычайные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 21:03
Гость: Длинный нос

Изначально выдвигались версии, что нападавшим не понравился его внешний вид — очки и шляпа. Но теперь друзья Думкина предполагают, что агрессоров разозлило нежелание Думкина выпить с ними.
29.08.2017, 19:14
Гость: Интересно будет почитать комментарии, оправдывающие

Макарова (которых, я думаю, будет большинство).
И фотка такая милая, не то что какой-то там блогер в шляпе (торговавший к тому же субарендами)[сарказм, если кто-то не понял].
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