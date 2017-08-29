Задержан актер, подозреваемый в убийстве в Парке Горького

Сын актера из «Интернов» Сергея Макарова Корней Макаров явился на допрос в правоохранительные органы.

Молодого человека, который также снялся в нескольких фильмах, подозревают в убийстве 29-летнего Стаса Думкина в Парке Горького в ночь с 12 на 13 августа, сообщает Пятый канал. Изначально выдвигались версии, что нападавшим не понравился его внешний вид — очки и шляпа. Но теперь друзья Думкина предполагают, что агрессоров разозлило нежелание Думкина выпить с ними. Теперь Корнею Макарову может грозить до 12 лет заключения.

Стас Думкин, так же, как и его предполагаемый убийца, снялся в нескольких фильмах, включая «Сталинград» Федора Бондарчука. Недавно Думкин перебрался из Санкт-Петербурга в Москву и, по слухам, зарабатывал здесь субарендой квартир.