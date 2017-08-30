«Гоголь. Начало»: почему украинцы считают классика «москалем»

Исторический триллер «Гоголь. Начало» выйдет в российский прокат 31 августа

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

1829 год. Неприкаянный Николай Гоголь (Александр Петров) ищет в хмуром Петербурге свое место под солнем. Днем он работает писарем в Третьем отделении Его императорского величества, а по ночам хладнокровно сжигает экземпляры своей юношеской поэмы «Ганц Кюхельгартен». Свои обязанности он исполняет через пень-колоду. Однако его нерадивость меркнет по сравнению в феноменальным даром: во время дознаний писарь вдруг впадает в транс и, продираясь через дебри бессвязного бреда, всегда безошибочно устанавливает личность преступника.

Столь ценный дар подмечает за Гоголем опытный следователь Яков Петрович Гуро (Олег Меньшиков), с которым Николай Васильевич отправляется на родную Полтавщину расследовать загадочные убийства девушек. Близ Диканьки творится какая-то чертовщина: окрестные леса патрулирует безликий рогатый Всадник, дом местного помещика Данишевского скорее похож на мрачный замок Дракулы, а селянки, рискнувшие постирать белье в ближайшей реке, рискуют получить аудиенцию у русалок. Постоянно сталкиваясь с необъяснимой угрозой нос к носу, Гоголь постепенно закаляется в боях с нечистой силой. К тому же ему есть, за что сражаться, ведь к жене Данишевского Лизе он испытывает невероятную тягу.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Идея продюсера Александра Цекало превратить биографию Гоголя в фэнтези может показаться кощунственной. Но фильм далеко не так плох, как того можно ожидать, оградив себя предубеждениями. Тем более, Узнаваемые черты характера Гоголя, в целом, ухвачены верно. В фильме остроумно обыграны его многочисленные комплексы, связанные с плохим аппетитом, тягой к платоническим отношениям с женщинами и страхом быть погребенным заживо. Эпизоды с уничтожением всех отпечатанных экземпляров юношеской поэмы «Ганц Кюхельгартен» и его работой в Третьем отделении также воспроизведены близко к истине.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Эпизоды реальной биографии Гоголя тесно переплетены в фильме с аллюзиями на его повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Прежде всего, это «Ночь перед рождеством» и «Сорочинская ярмарка». Из первой заимствованы образы кузнеца Вакулы и гарной дивчины Оксаны (которую, увы, в фильме ожидает не такая счастливая судьба, как в книге). Вторая легла в основу детективного сюжета, связанного с убийством неверной жены крестьянина посредством демонической красной свитки. Кроме того, в фильме присутствует ироническая отсылка к «Шинели». Одним Гоголем дело не ограничивается — и из уст Меньшикова звучит цитата из прославившей его ленты «Покровские ворота».

Вероятно, «Гоголь. Начало» будет запрещен в украинском прокате. Ведь создатели не удержались от пары искрометных шуток о беспочвенной ненависти хуторян к «клятым москалям». К тому же из фильма становится ясно, почему многие обитатели «незалежной» не склонны считать писателя своим.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Цели у создателей фильма были благие: пробудить у современных нерадивых школьников интерес к русской классики. Учителя и родители вправе ожидать, что после просмотра фильма «Гоголь. Начало» детишки побегут в библиотеки знакомиться с первоисточниками — тем более, что события повестей переосмыслены сценаристами более чем вольно. Нельзя не не отметить и креативных способов продвижения фильма в прокате. Специально под «Гоголь. Начало» были сняты несколько игровых юмористических роликов, которые едва ли не интереснее, чем сам рекламируемый продукт!

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

«Гоголь. Начало» - первый российский сериал, выходящий сначала в широкий прокат. Вскоре зрителей ждет еще два фильма из цикла - «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Изначально речь шла еще об одном, но прокатчики решили сократить экранные версии, дабы телезрители получили побольше эксклюзива. Выйдет «Гоголь. Начало» и в иностранный прокат. Особенно заинтересовались картиной в Германии, ради чего в повествование было введено два немца: халатный следователь Бинх (Евгений Стычкин) и сердечный любитель «зеленого змия» доктор Бомгарт (Ян Цапник).