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«Гоголь. Начало»: почему украинцы считают классика «москалем»

14:14 30.08.2017 , Денис Ступников

Исторический триллер «Гоголь. Начало» выйдет в российский прокат 31 августа

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

1829 год. Неприкаянный Николай Гоголь (Александр Петров) ищет в хмуром Петербурге свое место под солнем. Днем он работает писарем в Третьем отделении Его императорского величества, а по ночам хладнокровно сжигает экземпляры своей юношеской поэмы «Ганц Кюхельгартен». Свои обязанности он исполняет через пень-колоду. Однако его нерадивость меркнет по сравнению в феноменальным даром: во время дознаний писарь вдруг впадает в транс и, продираясь через дебри бессвязного бреда, всегда безошибочно устанавливает личность преступника.

Столь ценный дар подмечает за Гоголем опытный следователь Яков Петрович Гуро (Олег Меньшиков), с которым Николай Васильевич отправляется на родную Полтавщину расследовать загадочные убийства девушек. Близ Диканьки творится какая-то чертовщина: окрестные леса патрулирует безликий рогатый Всадник, дом местного помещика Данишевского скорее похож на мрачный замок Дракулы, а селянки, рискнувшие постирать белье в ближайшей реке, рискуют получить аудиенцию у русалок. Постоянно сталкиваясь с необъяснимой угрозой нос к носу, Гоголь постепенно закаляется в боях с нечистой силой. К тому же ему есть, за что сражаться, ведь к жене Данишевского Лизе он испытывает невероятную тягу.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Идея продюсера Александра Цекало превратить биографию Гоголя в фэнтези может показаться кощунственной. Но фильм далеко не так плох, как того можно ожидать, оградив себя предубеждениями. Тем более, Узнаваемые черты характера Гоголя, в целом, ухвачены верно. В фильме остроумно обыграны его многочисленные комплексы, связанные с плохим аппетитом, тягой к платоническим отношениям с женщинами и страхом быть погребенным заживо. Эпизоды с уничтожением всех отпечатанных экземпляров юношеской поэмы «Ганц Кюхельгартен» и его работой в Третьем отделении также воспроизведены близко к истине.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Эпизоды реальной биографии Гоголя тесно переплетены в фильме с аллюзиями на его повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Прежде всего, это «Ночь перед рождеством» и «Сорочинская ярмарка». Из первой заимствованы образы кузнеца Вакулы и гарной дивчины Оксаны (которую, увы, в фильме ожидает не такая счастливая судьба, как в книге). Вторая легла в основу детективного сюжета, связанного с убийством неверной жены крестьянина посредством демонической красной свитки. Кроме того, в фильме присутствует ироническая отсылка к «Шинели». Одним Гоголем дело не ограничивается — и из уст Меньшикова звучит цитата из прославившей его ленты «Покровские ворота».

Вероятно, «Гоголь. Начало» будет запрещен в украинском прокате. Ведь создатели не удержались от пары искрометных шуток о беспочвенной ненависти хуторян к «клятым москалям». К тому же из фильма становится ясно, почему многие обитатели «незалежной» не склонны считать писателя своим.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Цели у создателей фильма были благие: пробудить у современных нерадивых школьников интерес к русской классики. Учителя и родители вправе ожидать, что после просмотра фильма «Гоголь. Начало» детишки побегут в библиотеки знакомиться с первоисточниками — тем более, что события повестей переосмыслены сценаристами более чем вольно. Нельзя не не отметить и креативных способов продвижения фильма в прокате. Специально под «Гоголь. Начало» были сняты несколько игровых юмористических роликов, которые едва ли не интереснее, чем сам рекламируемый продукт!

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

«Гоголь. Начало» - первый российский сериал, выходящий сначала в широкий прокат. Вскоре зрителей ждет еще два фильма из цикла - «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Изначально речь шла еще об одном, но прокатчики решили сократить экранные версии, дабы телезрители получили побольше эксклюзива. Выйдет «Гоголь. Начало» и в иностранный прокат. Особенно заинтересовались картиной в Германии, ради чего в повествование было введено два немца: халатный следователь Бинх (Евгений Стычкин) и сердечный любитель «зеленого змия» доктор Бомгарт (Ян Цапник).

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Комментарии читателей
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30.08.2017, 22:23
Гость

"детишки побегут в библиотеки знакомиться с первоисточниками" - ага, как бы не так - нужен им больно Гоголь. Книги по магии они начнут искать - ритуалы разные - как кого влюбить, как убить. Моя бабушка меня когда-то учила, что бояться нужно живых, а не мертвых. Мертвых она действительно почему-то не боялась, скорее наоборот. А вот меня живые как раз не пугают, поскольку по сравнению с обитателями тонкого мира - это "низшая раса" - максимум что они могут сделать - это причинить вред телу, но погубить душу они не способны, в отличие от тех - других. Мне в моей жизни доводилось встречаться со многими мистическими вещами, поэтому я научилась достаточно спокойно к ним относиться. Чего не скажешь о других людях из моего окружения. Вот мая мама во всех неприятностях, что с ней происходят, ищет магию - это не просто так, это кто-то "сделал" и все такое. Обычному человеку очень тяжело сделать ритуал без последствий для него самого. Во-первых нужна огромная энергия, а обычные люди вряд ли обладают таким количеством. И самое главное - ПЛАТА за "помощь" Темных сил - она поистине огромна. Но я в основном ее не переубеждаю, поскольку некоторые люди из ее окружения мне действительно не нравятся, а когда я ей говорю, что не стоит с такими людьми иметь ничего общего, то в ответ слышу, что это у меня все плохие кругом. А так, к примеру, коза дала 2 литра молока вместо 3, потому что ее накормили травой, которую дала соседка, значит эта соседка на самом деле плохая - это она что-то "сделала"...
30.08.2017, 18:56
Kasandra

Не трожьте Гоголя недоноски бесталанные .
30.08.2017, 17:49
а не судьба снять как в ссср?

а не судьба снять как в ссср?
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