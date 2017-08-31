В Москве появится улица имени Эльдара Рязанова

Одна из столичных улиц получит имя легендарного советсвого кинематографиста Эльдара Рязанова.

Решение о присвоении имени режиссера одной из столичных улиц было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Как сообщается на сайте мэрии столицы, в честь Рязанова будет названа улица, фигурирующая сейчас под названием Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Данная улица расположена на юго-западе Москвы, между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы составляет чуть более километра. Примечательно, что рядом с ней находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем которого был Рязанов.

Отмечается, что ранее идея увековечить память Эльдара Рязанова в топономике Москвы была поддержана президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным.

Эльдар Рязанов — советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. На его счету более 50 кинолент, многие из которых являются классикой советского кинематографа. В 2017 году ему могло бы исполниться 90 лет. Режиссер ушел из жизни в 2015 году.