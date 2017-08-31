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В Москве появится улица имени Эльдара Рязанова

09:15 31.08.2017
Эльдар Рязанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Эльдар Рязанов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Одна из столичных улиц получит имя легендарного советсвого кинематографиста Эльдара Рязанова.

Решение о присвоении имени режиссера одной из столичных улиц было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Как сообщается на сайте мэрии столицы, в честь Рязанова будет названа улица, фигурирующая сейчас под названием Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Данная улица расположена на юго-западе Москвы, между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы составляет чуть более километра. Примечательно, что рядом с ней находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем которого был Рязанов.

Отмечается, что ранее идея увековечить память Эльдара Рязанова в топономике Москвы была поддержана президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным.

Эльдар Рязанов — советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. На его счету более 50 кинолент, многие из которых являются классикой советского кинематографа. В 2017 году ему могло бы исполниться 90 лет. Режиссер ушел из жизни в 2015 году. 

Темы: Москва, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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31.08.2017, 12:52
Гость: Контрразведчик

Рязанов, этого не заслужил. Назовите улицу его фамилией в Казани или в Биробиджане. Хватит гадить в Москве!
31.08.2017, 12:40
Гость: неври патолог

Да в фамилии Шукшин для проспекта слишком много шипящих.
31.08.2017, 10:59
Гость: Остолоп

"идея увековечить память Эльдара Рязанова в топономике Москвы была поддержана президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным"

Во дают, ельциноиды!
А проспект Ахеджаковой тоже будет?
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