Учитель отказался от услуг православных активистов

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель не нуждается в телохранителях из числа православных активистов.

«Зачем они собрались меня охранять и от кого, от самих себя, что ли? Никаких охранных мер я принимать не буду», — заявил он РИА «Новости».

Некоторое время назад лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сказал, что обеспокоен безопасностью Учителя после поджога здания студии Лендок». Он заявил, что готов приставить к режиссеру в качестве охранников своих единомышленников. При этом добавил, что активисты продолжат протестовать против скандальной картины.

Сам Учитель после нападения попросил глав МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей в кинотеатрах во время проката «Матильды».

