Серебренникову выхлопотали смягчение домашнего ареста

Мосгорсуд решил смягчить условия домашнего ареста худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

В частности, режиссеру разрешили выходить за периметр квартиры и передвигаться по району проживания, сообщает ИнтерМедия. Решение было вынесено после рассмотрения апелляции защиты Серебренникова на решение Басманного суда, вынесенное 23 августа 2017 года.

Режиссер является фигурантом по делу о мошенничестве в «Седьмой студии» и обвиняется в хищении 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на реализацию театрального проекта «Платформа». Домашний арест продлится до 19 октября, в связи с чем было принято решение заморозить съёмки фильма «Лето» о Викторе Цое, где Серебренников выступает режиссёром.