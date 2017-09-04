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Серебренникову выхлопотали смягчение домашнего ареста

16:15 4.09.2017
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Мосгорсуд решил смягчить условия домашнего ареста худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

В частности, режиссеру разрешили выходить за периметр квартиры и передвигаться по району проживания, сообщает ИнтерМедия. Решение было вынесено после рассмотрения апелляции защиты Серебренникова на решение Басманного суда, вынесенное 23 августа 2017 года.

Режиссер является фигурантом по делу о мошенничестве в «Седьмой студии» и обвиняется в хищении 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на реализацию театрального проекта «Платформа». Домашний арест продлится до 19 октября, в связи с чем было принято решение заморозить съёмки фильма «Лето» о Викторе Цое, где Серебренников выступает режиссёром.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Театр в России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 00:37
Гость: какая-такая звезда

только за "Заслуги перед Отечеством", у Соловьёва на Поединке Райхельгауз распинался что своим искусством Серебренников в выгодном свете представляет Россию. Что есть в России современный театр.
04.09.2017, 23:41
Гость: Дык....

Сердюкова-Табуреткина отмазали от тюрьмы, так чем хуже Серебренников? Украл то он гораздо меньше, чем бывший министр обороны! И вообще, если власть в руках ельцинских казнокрадов, то почему дожлно быть иначе? Сами эту власть выбираете, на самих себя и обижайтесь!
04.09.2017, 20:58
Гость: Алекс Дорф

РФ не государство, а воровская малина.
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