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«Твин Пикс»: старику Линчу лучше было бы вовремя уйти

17:23 5.09.2017 , Александр Плеханов

Третий сезон культового сериала не принес ничего, кроме разочарований

В начале девяностых сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча стал целым событием. В эпоху видеокассет и видеомагнитофонов этот сериал настолько выходил за рамки «карате-порнушка-ужасы», что и спустя годы он оставался неким общепризнанным эталоном. Хотя его ровесники – «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура» и «Королек, птичка певчая» - давно и напрочь стали позабыты.

Кадр из фильма с youtube

И вот Дэвид Линч решил снять продолжение похождений агента ФБР Купера/МакЛахлана и всего остального, что к этому прилагалось.

Линч получил огромный бюджет и, кроме того, колоссальную моральную поддержку проекта. В сериале почти даром согласились играть Моника Белуччи, Наоми Уоттс, певица Кристалл Белл, а также практически весь актерский состав 25-летней давности.

Казалось бы, при таких козырях можно было бы снять шедевр. Или, как минимум, что-то такое, что не уступало бы классическому «Твин Пикс».

Но… получилось из рук вон плохо. Уже с первых серий было ясно, что Линч банально «льёт воду». То есть убивает экранное время пустопорожней визуализацией. И что самое неприятное, именно эта пустопорожняя визуализация и стала фундаментом сериала. Потому что больше там ничего нет.

Сценарная линия как таковая отсутствует, концовка сериала не дала ответа ни на один вопрос. Да и в целом реинкарнированный «Твин Пикс» производит впечатление хорошо срежиссированного пустого места. А местами и откровенного бреда.

Старику Линчу банально нечего было сказать, но по контракту он должен был снять 18 серий. Его хватило от силы на пять-семь. А дальше началось издевательство над зрителем.

У Линча и раньше случались проколы по части отдельно взятых фильмов. Блистательно стартовав с таких картин, как «Человек-слон» и «Дюна», уже в «Голубом бархате» начался весь тот бред, что достиг пика в «Твин Пиксе 3».

Многомиллионная зрительская аудитория скукоживалась с каждой серией, и не будет преувеличением сказать, что третий сезон Twin Peaks стал гвоздем в крышку гроба режиссера Дэвида Линча. Он запредельно облажался, да ещё на круглую сумму в 35 миллионов долларов.

Ему был выдан кредит доверия от всех: компании Showtime, десятков актеров, которые вообще не хотели сниматься никогда и нигде, как, например, Шерилин Фенн и Кайл МакЛахлан. Последний, будучи успешным торговцем элитной недвижимостью, не горел желанием опять влезть в образ агента Купера. Но ради «Твин Пикса» и Линча они опять вернулись на четверть века назад. Но их подвел, сняв бред без ответов, бред в кубе…

Кому как, но не зря говорят, что надо вовремя уйти. Насколько великолепный был сериал «Твин Пикс» образца 1990 года, настолько слабоумная гадость получилась в 2017 году…

Темы: Премьеры в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 21:47
Гость: Vlad

Простите, но разве в прежнем Твин Пикс был хоть какой-то сюжет? То же бормотание, возня, слова и звуки актеров, на которых было просто интересно смотреть. "Кто убил Лору Палмер?" никого не волновало ни тогда, ни теперь. Это просто такая же кодовая фраза интеллектуалов, как "Кто на первой базе?"
Почему тогда цепляло, а сейчас нет - дело совсем не в Линче. Мы все выросли. Попробуйте сейчас нарисовать "Черный квадрат". Получится, вопросов нет, но у всех возникнет вопрос "Какой м...к рисовал?" Ну прямо как в нашем случае, "какой чудило мудрый (или наоборот) этот ваш Линч"...
05.09.2017, 21:05
Гость: Гость

Просто в настолько культовых сериалах снимать нужно не продолжение, а, наоборот, начало - как в "Звездных войнах", и только потом опять можно переключаться на продолжение - так интереснее. Любимые герои должны запомниться зрителю молодыми, красивыми и полными сил - Люка и Лею никто не видел старыми, наоборот, в продолжении эпопеи зритель увидел их юных родителей. А если снимать продолжение, то это уже обязательно должны быть их дети или внуки, но не сами герои. Они навсегда должны остаться в памяти зрителя такими, какими он их увидел впервые, и полюбил. Это как первая любовь - она навеки должна оставаться мечтой...
05.09.2017, 20:17
Гость: Ярослав

Господи, что за бред я прочитал? Да Маклохлен в многочисленных интервью сам признавался, что не раздумывая, согласился сняться в новом Твин Пикс. Что за пургу несет автор?..
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