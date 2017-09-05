«Твин Пикс»: старику Линчу лучше было бы вовремя уйти

Третий сезон культового сериала не принес ничего, кроме разочарований

В начале девяностых сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча стал целым событием. В эпоху видеокассет и видеомагнитофонов этот сериал настолько выходил за рамки «карате-порнушка-ужасы», что и спустя годы он оставался неким общепризнанным эталоном. Хотя его ровесники – «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура» и «Королек, птичка певчая» - давно и напрочь стали позабыты.

Кадр из фильма с youtube

И вот Дэвид Линч решил снять продолжение похождений агента ФБР Купера/МакЛахлана и всего остального, что к этому прилагалось.

Линч получил огромный бюджет и, кроме того, колоссальную моральную поддержку проекта. В сериале почти даром согласились играть Моника Белуччи, Наоми Уоттс, певица Кристалл Белл, а также практически весь актерский состав 25-летней давности.

Казалось бы, при таких козырях можно было бы снять шедевр. Или, как минимум, что-то такое, что не уступало бы классическому «Твин Пикс».

Но… получилось из рук вон плохо. Уже с первых серий было ясно, что Линч банально «льёт воду». То есть убивает экранное время пустопорожней визуализацией. И что самое неприятное, именно эта пустопорожняя визуализация и стала фундаментом сериала. Потому что больше там ничего нет.

Сценарная линия как таковая отсутствует, концовка сериала не дала ответа ни на один вопрос. Да и в целом реинкарнированный «Твин Пикс» производит впечатление хорошо срежиссированного пустого места. А местами и откровенного бреда.

Старику Линчу банально нечего было сказать, но по контракту он должен был снять 18 серий. Его хватило от силы на пять-семь. А дальше началось издевательство над зрителем.

У Линча и раньше случались проколы по части отдельно взятых фильмов. Блистательно стартовав с таких картин, как «Человек-слон» и «Дюна», уже в «Голубом бархате» начался весь тот бред, что достиг пика в «Твин Пиксе 3».

Многомиллионная зрительская аудитория скукоживалась с каждой серией, и не будет преувеличением сказать, что третий сезон Twin Peaks стал гвоздем в крышку гроба режиссера Дэвида Линча. Он запредельно облажался, да ещё на круглую сумму в 35 миллионов долларов.

Ему был выдан кредит доверия от всех: компании Showtime, десятков актеров, которые вообще не хотели сниматься никогда и нигде, как, например, Шерилин Фенн и Кайл МакЛахлан. Последний, будучи успешным торговцем элитной недвижимостью, не горел желанием опять влезть в образ агента Купера. Но ради «Твин Пикса» и Линча они опять вернулись на четверть века назад. Но их подвел, сняв бред без ответов, бред в кубе…

Кому как, но не зря говорят, что надо вовремя уйти. Насколько великолепный был сериал «Твин Пикс» образца 1990 года, настолько слабоумная гадость получилась в 2017 году…